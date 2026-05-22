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राहुल गांधी के विवादित बयान पर कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई ने की माफी की मांग

बसवराज बोम्मई ने राहुल गांधी से मांगी माफी, कहा- देश ने पीएम मोदी को तीन बार चुना
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Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 07:36 AM
राहुल गांधी के विवादित बयान पर कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई ने की माफी की मांग

बेंगलुरु: भाजपा सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने पूरे देश का अपमान किया है।

बसवराज बोम्मई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री मोदी को संविधान के अनुसार तीन बार पीएम के रूप में चुना गया है और विश्व के नेताओं ने उनके नेतृत्व की प्रशंसा की है। भारत के नागरिक प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं और कई वैश्विक नेताओं ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए बोम्मई ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था और उन्होंने दावा किया कि इस कदम से आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने में मदद मिली। उन्होंने आगे कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए सरकार ने पाकिस्तान को कथित तौर पर आतंकवादियों का समर्थन और उन्हें प्रायोजित करने के लिए सबक सिखाया है और यह भी कहा कि देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम बोम्मई ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में वे एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ 'निम्न स्तर की टिप्पणी' नहीं करनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को संवैधानिक पद का अपमान करार दिया।

उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला करते हुए दावा किया कि हाल के चुनावों में पांच में से चार राज्यों में पार्टी का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इस तरह के बयान पार्टी को और कमजोर करेंगे।

बोम्मई ने कांग्रेस सांसद से माफी की मांग करते हुए कहा, "राहुल गांधी को अपने बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा न करने पर जनता खुद उन्हें सबक सिखाएगी।"

--आईएएनएस

एसके/एएस

 

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