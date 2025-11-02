भारत समाचार

Barwani Accident: मध्य प्रदेश के बड़वानी में पलटी बस, 16 यात्री घायल

बड़वानी में बस हादसा, 16 यात्री घायल, जानवर के आने से बिगड़ा संतुलन
Nov 02, 2025, 06:33 AM
मध्य प्रदेश के बड़वानी में पलटी बस, 16 यात्री घायल

बड़वानी:  मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। अंजड़ क्षेत्र के तालवाड़ा के पास भोपाल से आ रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 16 यात्री घायल हो गए, हालांकि राहत की बात यह है कि सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग तुरंत बस तक पहुंचे और अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर जुट गईं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार शुरू कर दिया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) धीरज बब्बर ने आईएएनएस से बताया कि बस भोपाल से एक निर्धारित रूट पर जा रही थी। भोपाल से अंजड़ की ओर आ रही यात्री बस तालवाड़ा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

हादसे में 16 यात्री घायल हुए हैं, लेकिन कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क पर अचानक एक जानवर के आ जाने की वजह से बस चालक का संतुलन बिगड़ गया और पलट गई।

एक यात्री मोहन मंडलोई ने बताया कि हादसे के वक्त कम से कम 70-80 यात्री बस में मौजूद थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है।

कई यात्रियों को हाथ-पैर में चोटें आई हैं। राहत बचाव टीमों ने घायलों को बाहर निकाला।

दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित हुआ। पुलिस ने बस को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य किया।

फिलहाल पुलिस सटीक कारणों की जांच कर रही है, लेकिन प्रारंभिक रूप से माना जा रहा है कि सड़क पर अचानक आए जानवर की वजह से बस अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

 

 

