भारत समाचार

Barnala Police Arrests Bambiha Gang: पंजाब पुलिस ने बंबीहा गैंग के चार शूटर को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद

बरनाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बंबीहा गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 25, 2025, 07:19 AM
पंजाब पुलिस ने बंबीहा गैंग के चार शूटर को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद

बरनाला:  पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की। बरनाला पुलिस ने देविंदर बंबीहा गैंग के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतनाम सिंह उर्फ सत्ती, गुरप्रीत उर्फ गुरी, सर्म सिंह उर्फ रिंकू और दीपक सिंह के रूप में हुई है। ये सभी एक बड़ी लूट की साजिश रच रहे थे।

पुलिस के अनुसार, एक नाका ऑपरेशन के दौरान जब पुलिस पार्टी ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाते हुए न केवल हमलावरों को काबू किया बल्कि उनके वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी दी।

पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, बरनाला पुलिस ने देविंदर बंबीहा गिरोह के चार सक्रिय साथियों - सतनाम सिंह उर्फ ​​सत्ती, गुरप्रीत उर्फ ​​गुरी, सरम सिंह उर्फ ​​रिंकू और दीपक सिंह - को उस समय गिरफ्तार किया जब वे एक बड़ी डकैती की साजिश रच रहे थे। नाका अभियान के दौरान, आरोपियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, हमारे जवानों ने हमलावरों को काबू कर लिया और उन्हें उनके वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी: 4 हथियार: 1 जिगाना पिस्तौल, 3 पिस्तौल (.30 और .32 बोर) जिंदा कारतूसों के साथ।"

उन्होंने आगे लिखा, "सतनाम सिंह एक आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट सहित 22 से अधिक मामले दर्ज हैं। सरम सिंह और दीपक सिंह नशीले पदार्थों के व्यापार से भी जुड़े हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है और और खुलासे होने की उम्मीद है। पंजाब पुलिस पंजाब में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए गैंगस्टर नेटवर्क और संगठित अपराध सिंडिकेट को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

 

Devinder Bambiha gangOrganized crime PunjabBarnala PoliceGangster ArrestsPunjab Crime NewsPunjab Police ActionGang War India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...