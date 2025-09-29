Bareilly Violence : मौलाना तौकीर के करीबी नदीम खान के साथ-साथ 28 अभियुक्त गिरफ्तार

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबी नदीम खान के साथ-साथ 28 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार हो चुकी है।

एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत जो घटना घटी, उसमें 10 एफआईआर दर्ज की गई थी। इस क्रम में पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद 28 लोगों को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि हम लोग पहले से ही सावधान थे कि किसी एक पॉइंट पर ज्यादा लोग इकट्ठा होने से भीड़ बढ़ सकती है। हमारी बैरिकेडिंग और नाकाबंदी शहर के चारों तरफ थी, इसलिए आपने देखा होगा कि शहर के किसी भी पॉइंट पर भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। हमारे अधिकारियों ने अलग-अलग पॉइंट्स पर लोगों को रोका।

एसएसपी ने बताया कि पूरे मामले में 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं, क्योंकि इन दस पॉइंट्स पर पुलिस पर पथराव व सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया गया है। हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित थे कि इस्लामिया ग्राउंड समेत किसी भी स्थल पर भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देंगे। पुलिस को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बाद सख्त कार्रवाई हुई।

एएसपी आर्य ने बताया कि आईएमसी नाम की संस्था से कॉल की गई थी, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वे भी इस संस्था के ही पदाधिकारी हैं। कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना है। इस क्रम में एक पार्षद भी गिरफ्तार किया गया है। पार्षद भी इनकी संस्था का पदाधिकारी है, जिसने पर्ची वितरित कर लोगों से इस्लामिया ग्राउंड में पहुंचने की अपील की थी।

बता दें कि हंगामे के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 10 एफआईआर दर्ज की थी और 39 लोगों को हिरासत में लिया था। इस मामले में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।