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Baramulla Police Action : बारामूला पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जब्त की

बारामूला में ड्रग्स तस्करी पर सख्ती, अवैध कमाई से खरीदी कार जब्त।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 02, 2026, 02:56 PM
बारामूला पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जब्त की

बारामूला: बारामूला पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक ऑल्टो-800 गाड़ी जब्त की। पुलिस के अनुसार, यह गाड़ी अब्दुल अहद मगरे से जुड़ी है, जो कुंजर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इन मामलों में एनडीपीएस एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

जांच में सामने आया कि गाड़ी नशीले पदार्थों और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अवैध बिक्री से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। इसे असली मालिक की पहचान को छिपाने के लिए उसके बेटे के नाम पर रजिस्टर कराया गया था।

पुलिस ने बताया कि अब्दुल अहद मगरे नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल आदतन अपराधी हैं और उसकी बार-बार की अवैध गतिविधियों के कारण युवाओं में नशीले पदार्थों का दुरुपयोग बढ़ा है, जिससे समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है।

गाड़ी को जब्त करने का उद्देश्य यह संदेश देना है कि बारामूला पुलिस नशीले पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने और अपराधियों से अवैध तरीकों से हासिल की गई संपत्ति छीनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस ने बताया कि यह कदम न केवल कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आम जनता को यह दिखाने के लिए भी जरूरी है कि अपराधों में शामिल लोग सुरक्षित नहीं हैं।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके दुष्प्रभाव को रोकने में सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि समाज में सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए नशीले पदार्थों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना आवश्यक है। बारामूला पुलिस ने दोहराया कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध संपत्ति को जब्त करने के माध्यम से अपराधियों के लिए संदेश दिया जाएगा कि अपराध किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस कार्रवाई से यह भी स्पष्ट होता है कि स्थानीय पुलिस न केवल अपराधियों की पहचान कर रही है, बल्कि उनके नेटवर्क और अवैध संपत्ति को खत्म करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है, ताकि समाज में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।

--आईएएनएस

 

 

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