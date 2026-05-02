Baramulla Police Action : बारामूला पुलिस ने तंगमर्ग में अवैध अफीम की खेती नष्ट की, मामला दर्ज

बारामूला : नशीले पदार्थों के खतरे के खिलाफ अपने निरंतर अभियान को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने तंगमर्ग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती को नष्ट करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

विश्वसनीय सूचना के आधार पर तंगमर्ग पुलिस स्टेशन को लेथिपोरा हरदुइचलू निवासी अहमद भट द्वारा तंगमर्ग के तांतरायपोरा में अवैध अफीम की खेती के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने एनटी खैपोरा, आबकारी विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के समन्वय से मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

अभियान के दौरान अवैध अफीम की फसल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार नमूने जब्त किए गए।

इस संबंध में, तंगमर्ग पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

बारामूला पुलिस मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के खिलाफ अपनी जीरो टोलरेंस नीति के प्रति प्रतिबद्ध है और आम जनता से मादक पदार्थों की खेती या तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी के साथ आगे आने का आग्रह करती है ताकि समाज से इस बुराई को खत्म करने में मदद मिल सके।

इससे पहले शुक्रवार को समाज से मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखते हुए बनिहाल पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया।

रेलवे चौक पर नियमित नाका जांच के दौरान, बनिहाल पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा और चतुराई से उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान तौहीद अहमद खान पुत्र जान मोहम्मद खान निवासी हमदानिया कॉलोनी बेमिना श्रीनगर के रूप में बताई, जिसके पास से 4.54 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ और पॉलीथीन बरामद हुई।

इस क्रम में बनिहाल पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, और व्यापक ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अग्रिम और पश्चवर्ती कड़ियों का पता लगाने हेतु आगे की जांच जारी है। बनिहाल पुलिस नशामुक्त समाज बनाए रखने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है और आम जनता से इस नेक मिशन में सहयोग करने का आग्रह करती है।

--आईएएनएस