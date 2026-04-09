Baramati Bypoll News : कांग्रेस बारामती से वापस लेगी अपना उम्मीदवार, हाईकमान की मंजूरी का इंतजार: विजय वडेट्टीवार

मुंबई: बारामती उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान सामने आया है। विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को कहा कि पार्टी के उम्मीदवार आकाश मोरे अपने नामांकन को वापस लेने वाले हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई चर्चा के बाद यह समझ बन गई है कि पार्टी को नामांकन वापस लेना चाहिए। फिलहाल राज्य अध्यक्ष यह संदेश कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं और उनकी अनुमति मिलने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख गुरुवार दोपहर 3 बजे तक है। इस उपचुनाव में कुल 47 उम्मीदवार हैं, जिनमें एनसीपी की उम्मीदवार और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और कांग्रेस के आकाश मोरे शामिल हैं। 28 जनवरी को पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में असामयिक निधन के बाद से यह सीट खाली हुई थी।

वडेट्टीवार के बयान के कुछ घंटे पहले ही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल से आग्रह किया था कि कांग्रेस उम्मीदवार का नाम वापस लिया जाए। इसके अलावा, एनसीपी (एसपी) के विधायक रोहित पवार भी गुरुवार सुबह सपकाल से मिले और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को वापस लेने का अनुरोध किया, ताकि सुनेत्रा पवार का निर्विरोध चुनाव हो सके।

एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी कांग्रेस हाईकमान से चर्चा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्तिगत रूप से हर्षवर्धन सपकाल को फोन कर सहयोग की अपील की है। एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से अपने उम्मीदवार को वापस लेने का अनुरोध किया।

वडेट्टीवार ने कहा कि चूंकि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं और स्थानीय माहौल को देखते हुए यह बेहतर है कि कांग्रेस इस चुनाव से पीछे हट जाए। स्थानीय नेताओं के बीच भी इस पर सहमति बन गई है। हाईकमान से निर्देश मिलने के बाद औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

उन्होंने बताया कि एनसीपी ने बार-बार निर्विरोध चुनाव की अपील की है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए और अजीत पवार के प्रति सम्मान की भावना के कारण यह निर्णय लिया गया है। कई लोग मानते हैं कि अजीत पवार के परिवार की सदस्य चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए सीट पर किसी और को चुनौती नहीं देनी चाहिए।

वडेट्टीवार ने दोहराया कि प्रदेश अध्यक्ष को कई फोन आए हैं, जिसमें सत्ताधारी दल और सुनेत्रा पवार ने भी उनसे संपर्क किया है। सभी की भावनाओं और परिस्थिति को देखते हुए पार्टी ने पीछे हटने का फैसला किया है।

विजय वडेट्टीवार द्वारा सार्वजनिक रूप से नामांकन वापस लेने की घोषणा के बावजूद सूत्रों के अनुसार अभी तक कोई आधिकारिक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेताओं के साथ उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हैं, जिसमें रमेश चेन्निथला और राज्य अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल भी शामिल हैं।

वहीं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के विधायक छगन भुजबल ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को फ़ोन कर कांग्रेस से अपना उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया है।

--आईएएनएस