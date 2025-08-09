BAPS Gyanvatsal Swami: स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी साकार, बीएपीएस के डॉ. ज्ञानवत्सल स्वामी का अमेरिका भर में अभूतपूर्व सम्मान

भारत समाचार

Aug 09, 2025, 12:44 PM
नई दिल्ली: स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायी वचन 'एक दिन भारत आध्यात्मिक रूप से विश्व का नेतृत्व करेगा' की गूंज अब अमेरिकी धरती पर प्रत्यक्ष हो रही है। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के संत पूज्य डॉ. ज्ञानवत्सल स्वामी, वर्तमान गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अपनी ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा के दौरान, वहां के शीर्ष सरकारी नेताओं, सीनेटरों, गवर्नरों और महापौरों द्वारा अद्वितीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं।

सिर्फ एक यात्रा में स्वामीजी को आठ आधिकारिक राज्य सम्मान और अमेरिका के विभिन्न राज्यों के गवर्नरों व महापौरों से प्रतिष्ठित प्रशस्ति-पत्र, औपचारिक घोषणाएं और प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुए।

यह सम्मान उनके प्रेरणादायी, विचारोत्तेजक और हृदयस्पर्शी प्रवचनों की सफलता का प्रमाण है, जिनमें उन्होंने आधुनिक भौतिकतावादी समाज में भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को नई ऊर्जा और प्रासंगिकता प्रदान की।

अपने प्रवचनों में डॉ. ज्ञानवत्सल स्वामी ने नैतिकता, आंतरिक शांति, सेवा-भाव और सांस्कृतिक गौरव जैसे जीवन के मूल स्तंभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भौतिक सुख-सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख चरित्र, करुणा और स्पष्ट जीवन-ध्येय से ही प्राप्त होता है।

उन्होंने युवाओं, पेशेवरों, राजनीतिक प्रमुखों और सामुदायिक नेताओं को जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया।

अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में गणमान्य व्यक्तियों ने उनका सम्मान किया। न्यू जर्सी में सीनेटर पैट्रिक डिगनन ने उनके सांस्कृतिक और नैतिक योगदानों की सराहना की। मैसाचुसेट्स में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर रोनाल्ड मारियानो ने समुदाय उत्थान में उनके नेतृत्व की प्रशंसा की। वर्जीनिया सीनेट ने उनके वैश्विक प्रभाव को मान्यता देते हुए औपचारिक प्रस्ताव पारित किया। डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने सांस्कृतिक सेतु निर्माण में उनके योगदान की प्रशंसा की। लोवेल (मैसाचुसेट्स) के मेयर डैनियल रोर्क, हैम्पटन (वर्जीनिया) के मेयर जेम्स ए. ग्रे जूनियर और न्यूपोर्ट न्यूज (वर्जीनिया) के मेयर फिलिप जोन्स ने उन्हें आधिकारिक नगर सम्मान प्रदान किए।

इन आयोजनों में स्वामीजी का संदेश केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भाषा, संस्कृति और सीमाओं से परे जाकर सीधे हृदयों तक पहुंचा। महंत स्वामी महाराज के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में यह उपलब्धि केवल डॉ. ज्ञानवत्सल स्वामी की व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत की वैश्विक विजयगाथा है। यह वही क्षण है, जब अमेरिका की धरती पर स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी साकार होती दिखाई देती है और दुनिया को यह संदेश मिलता है कि भारतीय आध्यात्मिकता आज भी उतनी ही जीवंत, प्रासंगिक और मार्गदर्शक है, जितनी सदियों पहले थी।

 

