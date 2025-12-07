भारत समाचार

Bankura Murder Case : पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बंद घर के अंदर दंपत्ति के शव मिले, मामला दर्ज

बांकुड़ा में बंद घर से दंपति के शव बरामद, हत्या-आत्महत्या की आशंका
Dec 07, 2025, 05:00 AM
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलिस ने एक बंद मकान में दो शव बरामद किए। पुलिस के अनुसार जॉयपुर इलाके में शनिवार को पति घर में फंदे से लटका मिला, जबकि पत्नी का शव खून से लथपथ मिला।

पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक दंपति की पहचान आलोक मंडल और मुक्ता मंडल के रूप में हुई है। पुलिस को संदेह है कि पति ने आत्महत्या करने से पहले अपनी पत्नी की हत्या की होगी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार सुबह से ही घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

फिर पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। दंपति के शव देखकर स्थानीय लोग दंग रह गए। पत्नी मुक्ता मंडल का शव खून से लथपथ पड़ा था और पति आलोक मंडल का शव घर की छत से लटका हुआ था।

खून से सना एक चाकू जमीन पर पड़ा था। पड़ोसियों ने तुरंत जॉयपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दी। पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, शवों को घर से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, आलोक मंडल लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान थे। दवा लेने के बाद भी, वह कभी-कभी अचानक बेचैन हो जाते थे।

स्थानीय लोगों और पुलिस का अनुमान है कि शुक्रवार रात को दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी बात को लेकर पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर अपनी गलती का एहसास होने पर रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

आलोक के दामाद विकास मंडल ने मीडियाकर्मियों को बताया कि दंपति सामान्य तरीके से रहते थे। उनकी दो बेटियों की शादी हो चुकी है। किसी से कोई समस्या नहीं थी। आलोक की मानसिक बीमारी के कारण ही कभी-कभी तनाव बढ़ जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो मुझे शक हुआ। मैं अंदर गया और उनके शव देखे। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

--आईएएनएस

 

 

