भारत समाचार

Bangladesh Trawler : भारतीय तटरक्षक बल ने 29 मछुआरों समेत बांग्लादेशी ट्रॉलर पकड़ा

भारतीय तटरक्षक बल ने 29 बांग्लादेशी मछुआरे हिरासत में लिए
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 17, 2025, 04:54 AM
कोलकाता: भारतीय तटरक्षक बल ने 29 मछुआरों समेत बांग्लादेशी ट्रॉलर पकड़ा

कोलकाता: भारतीय तटरक्षक बल ने रविवार को कोलकाता में 29 मछुआरों सहित एक बांग्लादेशी ट्रॉलर को हिरासत में लिया।

भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद सभी मछुआरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

कोलकाता पुलिस ने भारतीय जलक्षेत्र में घुसने के आरोप में मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में गश्त के दौरान एक संदिग्ध ट्रॉलर देखा। इसके बाद तटरक्षक बल उस ट्रॉलर के पास पहुंचे और पाया कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा का उल्लंघन करके बांग्लादेश से आया था। ट्रॉलर में 29 मछुआरे सवार थे, जिन्हें शीघ्र ही हिरासत में ले लिया गया।

बाद में, भारतीय तटरक्षक बल ने बांग्लादेशी मछुआरों को दक्षिण 24 परगना जिले के फ्रेजरगंज तट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि मछुआरे भारतीय जलक्षेत्र में कैसे घुस आए।

आरोपियों को सोमवार को काकद्वीप उप-मंडल न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी।

हाल ही में एक विचाराधीन भारतीय मछुआरे की बांग्लादेशी जेल में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ऐसी स्थिति में तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेशी ट्रॉलर को जब्त कर लिया गया।

काकद्वीप मछुआरा संघ के सचिव सतीनाथ पात्रा ने कहा, "एक बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर भारतीय जल सीमा का उल्लंघन करके इस देश में घुस आया। यह मामला भारतीय तटरक्षक बल के संज्ञान में आया। इसके बाद, तटरक्षक बल ने 29 मछुआरों के साथ ट्रॉलर को हिरासत में ले लिया और उन्हें फ्रेजरगंज तट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।"

इससे पहले, सितंबर में 13 बांग्लादेशी मछुआरों से भरे एक ट्रॉलर को भारतीय तटरक्षक बल ने हिरासत में लिया था। बाद में, पुलिस ने मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था। तब से, समुद्री गश्त बढ़ा दी गई है और निगरानी बढ़ा दी गई है।

--आईएएनएस

 

 

India Bangladesh borderCoastal PatrolCoast Guard IndiaBangladesh Fishermenmaritime security

Related posts

Loading...

More from author

Loading...