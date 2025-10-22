Bangladeshi citizen : बांग्लादेशी नागरिक हवाई अड्डे पर गिरफ्तार, फर्जी पहचान पत्र बरामद

मुंबई: पिछले 22 साल से भारत से जुड़े फर्जी कागजात का इस्तेमाल करने वाले बांग्लादेशी नागरिक को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी भारतीय पहचान पत्र भी बरामद किया है।

पुलिस जानकारी के अनुसार, इकलाज मोल्ला नाम का यह व्यक्ति पिछले 11 सालों से कुवैत में फर्जी भारतीय पासपोर्ट के जरिए काम कर रहा था। सहार पुलिस अधिकारी के अनुसार, बांग्लादेशी नागरिक सीमा पार करने के बाद 2005 से भारत में अवैध रूप से रह रहा था।

फर्जी भारतीय नाम से फर्जी पहचान पत्र के आधार पर, उसने 2014 में कोलकाता क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया और नौकरी के लिए कुवैत चला गया।

बांग्लादेशी नागरिक मोल्ला ने कोलकाता में संपत्तियां खरीदीं और अपने परिवार को बांग्लादेश से भारत में बसाने की योजना बना रहा था। इस योजना को अंजाम देने के लिए भारत लौटते समय, उसकी गतिविधियां संदेह के घेरे में आ गईं।

इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट में बांग्लादेश में बार-बार प्रवेश दर्ज देखा और उससे बार-बार आने के बारे में पूछताछ की। विश्वसनीय उत्तर देने या धाराप्रवाह भारतीय भाषाएं बोलने में असमर्थ, मोल्ला की असली पहचान जल्द ही उजागर हो गई। सत्यापन के बाद, उसके बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि हुई।

सहार पुलिस ने अवैध प्रवेश और जाली दस्तावेज रखने के आरोप में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। भारतीय दस्तावेज और पासपोर्ट प्राप्त करने में उसकी मदद करने वाले अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच चल रही है।

बता दें कि मुंबई पुलिस ने पिछले नौ महीनों में अवैध रूप से रह रहे 2,000 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 1,000 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि शेष के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस का यह अभियान अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं।

मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान कई गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जाली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों का उपयोग कर ये लोग लंबे समय से भारत में रह रहे थे।