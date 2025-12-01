भारत समाचार

Bangladesh Fishermen Detained : आंध्र प्रदेश तट पर 13 बांग्लादेशी मछुआरों को हिरासत में लिया गया

Dec 01, 2025, 04:31 AM
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में रविवार को समुद्री पुलिस ने बांग्लादेश के 13 मछुआरों को हिरासत में ले लिया।

मछुआरे समुद्र में फंस गए थे और नाव में ईंधन और भोजन खत्म हो गया था, जिसके बाद वे जिले के एचेरला मंडल के मुसावनीपेटा पहुंचे।

समुद्री पुलिस के अनुसार नाव कथित तौर पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा तटों की ओर बह गई और बाद में श्रीकाकुलम तट पर पहुंच गई।

स्थानीय मछुआरों ने समुद्र में नाव को देखकर और नाव पर सवार लोगों की गतिविधि संदिग्ध लगने पर समुद्री पुलिस को सूचित किया। समुद्री पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर पी. प्रसाद राव और स्थानीय उप-निरीक्षक जी. लक्ष्मण राव कर्मचारियों के साथ तट पर पहुंचे।

नाव और उसमें सवार लोगों को किनारे पर लाने के लिए तीन नावों को लगाया गया। उनकी भाषा और पहनावे के आधार पर, उनकी पहचान बांग्लादेशी के रूप में हुई।

पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। बांग्लादेशी मछुआरे भूखे थे और डरे हुए थे, इसलिए उन्हें पुलिस अधिकारियों से बात करने में कठिनाई हो रही थी। बांग्लादेशी भाषा जानने वाले कुछ स्थानीय मछुआरों ने उनसे बात की और जानकारी इकट्ठा की।

बांग्लादेशी मछुआरों ने बताया कि वे बांग्लादेशी जलक्षेत्र में मछली पकड़ते समय रास्ता भटक गए और भारतीय तट की ओर बह गए।

मछुआरों ने बताया कि वे पिछले 15 दिनों से भूखे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें खाना और दवा दी।

उन्हें कलिंगपट्टनम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मरीन पुलिस ने कहा कि वे बिना अनुमति के भारतीय जलक्षेत्र में घुसे थे, इसलिए उनके खिलाफ कानून के अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा।

पुलिस ने कहा कि वे मछुआरों के भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश की सूचना बांग्लादेश तटरक्षक बल को देंगे।

पुलिस के अनुसार, 2008 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जब बांग्लादेशी मछुआरों का एक समूह भारतीय जलक्षेत्र में बहकर एचेरला पहुंच गया था।

--आईएएनएस

 

 

