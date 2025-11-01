Bandi Sanjay Revanth Reddy Clash: तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भड़के केंद्रीय मंत्री बंदी संजय, अपमानजनक भाषा के लिए बिना शर्त माफी की मांग

हैदराबाद: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने रेड्डी से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है।

भाजपा नेता ने शुक्रवार रात जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री की ओर से की गई टिप्पणियों की निंदा की।

बंदी संजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भारत पर की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करता हूं। वह इतना गिर गए कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमें लात मारी और भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यह उन सशस्त्र बलों का अपमान है जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को बहादुरी से नष्ट किया। भारत में, हर गली हमारे सैनिकों के साहस पर गर्व से गूंजती है।"

उन्होंने दावा किया कि दुनिया भर में 'ऑपरेशन सिंदूर' को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक हमले के प्रतीक के रूप में सराहा जा रहा है। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को भारत के लोगों से और हमारे देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले बहादुर सैनिकों से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए।

इससे पहले, कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के लिए प्रचार करते हुए, मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर जुबली हिल्स में 'कार्पेट बॉम्बिंग' करने के उनके बयान के लिए निशाना साधा और उनसे पूछा कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने पूछा कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार ने राज्य के लिए कोई पैसा लाया या नहीं। उन्होंने कहा, "ये बेशर्मी से कहते हैं कि जुबली हिल्स पर कार्पेट बमबारी करेंगे। बीजेपी सांसद पीएम मोदी से पैसा मांगे बिना जुबली हिल्स घूम रहे हैं।"

मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, जिन्हें उसी दिन राज्य मंत्री बनाया गया था।

रेवंत रेड्डी ने भाजपा से पूछा कि अजहरुद्दीन को मंत्री बनाने पर ऐतराज क्यों है। उन्होंने कहा कि अजहरुद्दीन को मंत्री बनाने से बीजेपी इतनी परेशान क्यों है?

उन्होंने वादा किया कि उप-चुनाव के बाद अजहरुद्दीन और नवीन यादव की मदद से जुबली हिल्स का विकास करेंगे।