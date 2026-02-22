Balmukund Acharya Statement : बच्चों पर मोबाइल गेम के हानिकारक प्रभाव को नियंत्रित करने की आवश्यकता: बालमुकुंद आचार्य

जयपुर: राजस्‍थान में विधायक बालमुकुंद आचार्य ने बच्चों पर मोबाइल गेम के बढ़ते नकारात्मक प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्‍होंने इसके हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपायों की मांग की है।

राजस्थान विधानसभा के 16वें सत्र के पांचवें सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए आचार्य ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसके कई प्रतिकूल परिणाम भी सामने आए हैं, खासकर बच्चों के लिए।

उन्होंने कहा, "आज के आधुनिक युग में, प्रौद्योगिकी ने जीवन को सरल बना दिया है, लेकिन यह गंभीर चुनौतियां भी पैदा कर रही है। बच्चे मोबाइल फोन और टेलीविजन पर हिंसक खेलों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। यह गहरी चिंता का विषय है।"

आचार्य ने कहा कि पहले बच्चे कॉमिक्स, प्रेरणादायक कहानियों और जानकारीपूर्ण पुस्तकों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व और कल्पना का विकास करते थे, लेकिन डिजिटल मनोरंजन के उदय ने आदतों को बदल दिया है।

उन्होंने कहा, "मोबाइल गेम्स ने किताबों और पारंपरिक शिक्षण स्रोतों की जगह ले ली है। दुर्भाग्य से, इनमें से कई गेम हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों के मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।"

विधायक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अत्यधिक गेमिंग बच्चों की शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।

उन्होंने ऐसी घटनाओं का हवाला दिया जहां बच्चे खेलों में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे आभासी पात्रों के साथ खुद को जोड़ने लगते हैं।

बालमुकुंद ने चेतावनी देते हुए कहा, "इस तरह की लत न केवल उनकी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी, वित्तीय लेनदेन और अन्य खतरनाक स्थितियों जैसे जोखिमों से भी अवगत कराती है।"

इस मुद्दे को एक गंभीर मनोवैज्ञानिक खतरा बताते हुए आचार्य ने कहा कि हिंसक डिजिटल सामग्री के अनियंत्रित संपर्क से युवा पीढ़ी के लिए 'मानसिक वायरस' का काम हो सकता है।

उन्होंने आगे कहा, "यह प्रवृत्ति लंबे समय में बच्चों की सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और समग्र शैक्षिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है।"

आचार्य ने माता-पिता, शिक्षकों और नीति निर्माताओं से बच्चों की डिजिटल गतिविधियों की निगरानी के लिए सक्रिय कदम उठाने और पढ़ने, खेलकूद और रचनात्मक शिक्षा जैसे स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

--आईएएनएस