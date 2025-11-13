Ballia Police Encounter : बलिया में पुलिस मुठभेड़ में गो तस्कर घायल, पैर में लगी गोली

बलिया: बलिया पुलिस ने गो तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बुधवार देर रात बड़ी सफलता हासिल की। नरही थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक कुख्यात गो तस्कर घायल हो गया।

आरोपी की पहचान अजय पत्थरकट्टा के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान उसे पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि जनपद में गो तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नरही थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त अजय पत्थरकट्टा नसीरपुर मठ नहर किनारे पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर खड़ा है। वह गो तस्करी की योजना बना रहा था।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर हिरासत में लेने का प्रयास किया। खुद को पुलिस के घेरे में फंसा देख अजय पत्थरकट्टा ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा।

घायल अवस्था में अजय को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, कारतूस और गो तस्करी से जुड़े अन्य सामान बरामद किए हैं।

इससे पहले रविवार देर रात मनियार थाना क्षेत्र के घोघाचट्टी-बड़ागांव मार्ग पर चेकिंग अभियान के दौरान हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ था। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया था।

घटना रविवार देर रात उस समय हुई थी जब पुलिस की एक टीम इलाके में नियमित चेकिंग कर रही थी। तेज गति से आ रही एक मोटरसाइकिल को देखकर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। लेकिन, रुकने के बजाय, मोटरसाइकिल सवार ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसका कुछ देर तक पीछा किया। जैसे ही पुलिस ने उसे घेरा, उसने कथित तौर पर पुलिस पर गोलियां चला दीं। आत्मरक्षा में, पुलिस टीम ने जवाबी गोलीबारी की, जिसमें संदिग्ध घायल हो गया।

पूछताछ में आरोपी ने कुल्हाड़ी से एक युवक की हत्या करने की बात स्वीकारी थी।

