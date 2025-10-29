भारत समाचार

Balasore Road Accident : खड़े ट्रक से टकराई बस, दो की मौत, नौ से अधिक घायल

बालासोर में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक टक्कर में दो की मौत और नौ घायल
Oct 29, 2025, 07:50 AM
ओडिशा : खड़े ट्रक से टकराई बस, दो की मौत, नौ से अधिक घायल

बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले में बुधवार की सुबह एनएच-60 पर भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और नौ से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा लक्ष्मणनाथ टोल प्लाजा के पास हुआ, जब एक यात्री बस धान से लदे ट्रक से जा टकराई।

मिली जानकारी के अनुसार, ट्रक में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वह लक्ष्मणनाथ चेक गेट के पास सड़क किनारे खड़ा था। उसी दौरान भुवनेश्वर से कोलकाता जा रही यात्री बस 'डॉल्फिन' तेज रफ्तार से ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चीख-पुकार मच गई।

हादसे में बस के हेल्पर नरसिंहा खटुआ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस चालक शेख अब्दुल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। घटना में नौ से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत जलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बालासोर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा सुबह-सुबह हुआ, जब बस तेज रफ्तार में कोलकाता की ओर जा रही थी। बस में उस समय करीब 50 से अधिक यात्री सवार थे, जो पश्चिम बंगाल जा रहे थे। हादसे का कारण समय रहते बस को नियंत्रित नहीं करना बताया जा रहा है।

टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में जलेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल किया।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि हादसा बस की तेज रफ्तार और ट्रक के बिना चेतावनी संकेत के सड़क किनारे खड़े रहने की वजह से हुआ।

--आईएएनएस

 

 

