Balasore Crime : बालासोर में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 26 साल से फरार दो दुर्दांत अपराधी गिरफ्तार

26 साल बाद दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार
Nov 13, 2025, 05:45 AM
ओडिशा : बालासोर में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 26 साल से फरार दो दुर्दांत अपराधी गिरफ्तार

बालासोर: ओडिशा की बालासोर पुलिस ने 26 साल से कानून की आंखों में धूल झोंक रहे दो कुख्यात अपराधियों को आखिरकार गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों के नाम अनिमेष घोष और कैलाश दास उर्फ कुआन हैं। ये दोनों लंबे समय से बालासोर और पश्चिम बंगाल में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थे।

पुलिस के मुताबिक, अनिमेष घोष और कैलाश दास पर 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, बलात्कार, दादा-बत्ती (जबरदस्ती उगाही) और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। देवखुंटा पुलिस स्टेशन और टाउन पुलिस स्टेशन में कई मामले इनके खिलाफ पहले से दर्ज थे। अपराधों को अंजाम देने के बाद दोनों फरार होकर पिछले 26 सालों से अलग-अलग राज्यों में छिपते रहे और वहीं अपना आपराधिक नेटवर्क फैलाते रहे।

बालासोर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रत्यूष दिबाकर ने कहा, "दोनों कुख्यात अपराधी (अनिमेष घोष और कैलाश दास उर्फ कुआन) काफी समय से हमारे रडार पर थे। उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। हमने एक विशेष टीम बनाई थी, जो कई हफ्तों से इन पर काम कर रही थी।"

एसपी ने बताया कि गुरुवार सुबह पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि ये दोनों अपराधी इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र और सदर थाना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आई और सटीक कार्रवाई करते हुए दोनों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने इनके पास से एक हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और एक बंदूक बरामद की है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में कई पुराने मामलों के तार खुल रहे हैं। आने वाले दिनों में दोनों को रिमांड पर लेकर और गहराई से पूछताछ की जाएगी ताकि इनके नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

एसपी प्रत्यूष दिबाकर ने कहा कि बालासोर पुलिस अपराध पर सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि समाज में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

--आईएएनएस

 

 

