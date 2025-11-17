Balasaheb Tribute : बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी

भारत समाचार

Nov 17, 2025, 04:53 AM
नई दिल्ली/मुंबई: शिवसेना के संस्थापक और हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रखर नेता बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बालासाहेब ठाकरे को नमन करते हुए कहा कि वे राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर ध्वजवाहक और सनातन संस्कृति के अडिग प्रहरी थे।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर ध्वजवाहक और सनातन संस्कृति के अडिग प्रहरी बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। राष्ट्रविरोधी ताकतों के खिलाफ मजबूत ढाल बनकर खड़े रहने वाले बालासाहेब ठाकरे ने आजीवन संस्कृति और स्वधर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया।"

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे लिखा, "उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों और विचारधारा से समझौता नहीं किया। वे हर एक राष्ट्रप्रेमी के लिए मूल्य-आधारित राजनीतिक जीवन की प्रेरणा हैं। बालासाहेब को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन है।"

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भी बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "बालासाहेब ठाकरे के विचार और स्मृतियां सदैव उनके हृदय में जीवित रहेंगे।" एकनाथ शिंदे ने उन्हें वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार ने भी बालासाहेब ठाकरे को याद किया। उन्होंने कहा, "बालासाहेब ठाकरे अपने 'ठाकरे बाने' और बेबाक शब्दों से विरोधियों पर प्रहार करते थे। उनके कार्टून कई लोगों को आहत करते थे, लेकिन जीवन भर उन्होंने निस्वार्थ भाव से राजनीति से परे मित्रता निभाई। उसमें कभी कड़वाहट नहीं आने दी।"

शरद पवार ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "महाराष्ट्र का इतिहास उनके (बालासाहेब ठाकरे) उल्लेख के बिना अधूरा है। राज्य के सामाजिक कल्याण में महान योगदान देने वाले दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।"

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "देश के राजनीतिक इतिहास पर अमिट छाप छोड़ने वाले और आज भी मराठी जनमानस में अमिट जगह रखने वाले हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना नेता बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। विविध गुणों और प्रतिभाओं के धनी बालासाहेब अपनी अद्वितीय वाकपटुता, प्रखर लेखनी और निडर व्यक्तित्व से सबके दिलों पर छा गए। उन्होंने जिस विचारधारा को अपनाया, उसे निर्भीकता से अपनाया और निडरता से उसका संरक्षण भी किया। उनका यही गुण मेरे लिए आदर्श और मार्गदर्शक बना। उनका व्यक्तित्व सदैव प्रेरणा देता रहेगा।"

--आईएएनएस

 

 

