Bahraich STF Encounter:बहराइच में मुठभेड़, एक बदमाश घायल, तीन गिरफ्तार

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या के लिए रेकी कर रहे बदमाशों की एसटीएफ से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से चली ताबड़तोड़ गालीबारी में एक बदमाश घायल हो गया और तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है।

यह मामला कैसरगंज इलाके के कुंडासर विटारा गांव का है। चार बदमाश सुपारी लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या करने के लिए कैसरगंज पहुंचे थे। मुठभेड़ के बाद एसटीएफ और कैसरगंज पुलिस की टीम ने सभी बदमाशों को पकड़ लिया।

मुठभेड़ में घायल परशुराम मौर्य को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसटीएफ की टीम ने प्रदीप यादव, आलोक सिंह और साकेत रावत को गिरफ्तार कर लिया।

इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि लखनऊ एसटीएफ की टीम ने थाना कैसरगंज को सूचना दी कि जेल से छूटे चार अपराधी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह को मारने के लिए रैकी कर रहे हैं। इस सूचना पर एसटीएफ और कैसरगंज की पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया।

उन्होंने कहा कि कुंडासर विटारा क्षेत्र स्थित विजय सिंह के फॉर्महाउस के पास चार व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गोली चलाई और अपराधी परशुराम मौर्या घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी। यह बाराबंकी का रहने वाला है।