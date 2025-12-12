भारत समाचार

Baghpat Police Encounter : बागपत पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी शख्स को किया गिरफ्तार

Dec 12, 2025, 04:13 AM
बागपत: उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस ने एक मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि वह एक लूट मामले में थाना बड़ौत में वांछित चल रहा था।

खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक शख्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में 25 हजार रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है।

आरोपी की पहचान कलीराम निवासी थाना झिंझाना, जनपद शामली के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बाइक और एक तमंचा बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया।

मुठभेड़ में घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी से उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है।

इस मुठभेड़ को लेकर एसपी सूरज कुमार रॉय ने कहा कि गुरुवार को थाना खेकड़ा पर 25 हजार रुपए का इनामी शख्स, जो लूट के मामले में थाना बड़ौत से फरार चल रहा था, वह थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद घायल हुआ। घायलावस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से एक बाइक और एक तमंचा बरामद हुआ है। अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस का कहना है कि अभियुक्त कलीराम को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में जंगल ग्राम बड़गांव, निकट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 1 अवैध तमंचा .315 बोर, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना के संबंध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

