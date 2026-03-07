Badlapur Crime News : बदलापुर में बेटे ने की मां का गला घोंटकर मारने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

बदलापुर (ठाणे): महाराष्ट्र के बदलापुर (पूर्व) में एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 36 वर्षीय बेटे ने ही अपनी मां का गला घोंटकर मारने की कोशिश की। मामला मोबाइल में पत्नी के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग डिलीट होने के शक पर शुरू हुआ, जिसने घरेलू विवाद को हिंसक रूप दे दिया। उल्हासनगर क्राइम ब्रांच ने तीन दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पति नंद नारायण ट्रेडर, निवासी गोकुल सोसाइटी बी विंग, रूम नंबर 2010, आनंदनगर, गावदेवी, बदलापुर, ने बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। घटना कुलगांव, बदलापुर ईस्ट स्थित सौजन्या अपार्टमेंट, रूम नंबर 105 में तीन दिन पहले सुबह करीब 2 बजे हुई। उस समय शिकायतकर्ता और उनका नाबालिग पोता हॉल में सो रहे थे।

आरोपी बेटा मिलिंद नारायण ट्रेडर (36 वर्ष), जो एक बिजनेसमैन है, अचानक कमरे में आया। उसने अपनी मां को नींद से जगाया और मोबाइल फोन में उसकी पत्नी के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग डिलीट करने का आरोप लगाते हुए बहस शुरू कर दी। बहस तेज होते ही आरोपी ने अपनी मां को गालियां दीं और चेहरे पर थप्पड़ मार दिया।

इसके बाद उसने शिकायतकर्ता (अपने पिता) को बिस्तर पर धकेल दिया, अलमारी से एक बनियान निकालकर उनके मुंह में ठूंस दी और एक हाथ से उनका गला जोर से दबाकर मारने की कोशिश की। पीड़ित ने किसी तरह छटपटाकर मदद मांगी, जिस पर आरोपी वहां से फरार हो गया।

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने तुरंत बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (मारपीट), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

तीन दिन तक फरार रहे आरोपी मिलिंद की तलाश में पुलिस ने जाल बिछाया। उल्हासनगर क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस कांस्टेबल रामदास उगले के नेतृत्व में टीम ने सतर्कता से कार्रवाई की। टीम में श्रीरंग गोसावी, मंगेश जाधव, चंद्रकांत सावंत और रितेश वंजारी शामिल थे। अंततः आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बदलापुर ईस्ट पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है, जिसमें मोबाइल रिकॉर्डिंग, परिवार में पहले से चल रहे विवाद और आरोपी की मानसिक स्थिति की भी पड़ताल की जा रही है।

