Badgam DC Review : रमजान को लेकर डीसी बडगाम की उच्चस्तरीय बैठक, सहरी-इफ्तार पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश

रमजान में नागरिक सुविधाओं की समीक्षा, सहरी-इफ्तार समय निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित
Feb 13, 2026, 05:14 AM
बडगाम: रमजान-उल-मुबारक को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त (डीसी) बडगाम डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने जिले के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि रमजान के दौरान आम जनता को सभी जरूरी सुविधाएं बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराई जाएं।

बैठक में विशेष रूप से सहरी और इफ्तार के समय निर्बाध बिजली और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बिजली विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को चौबीसों घंटे निगरानी रखने और किसी भी तरह की बाधा को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए।

डीसी ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने और बढ़ी हुई मांग को संभालने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहरी और इफ्तार के समय बिजली आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष बाजार जांच दल गठित करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि बाजारों में नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुएं तय दरों पर उपलब्ध हों और उपभोक्ता संरक्षण नियमों का सख्ती से पालन हो।

नगर क्षेत्रों में साफ-सफाई और रोशनी की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। नगर समितियों को विशेष सफाई अभियान चलाने, कचरे का नियमित निस्तारण करने और सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

डीसी ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को शाम और देर रात, खासकर इफ्तार के समय, सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। स्वास्थ्य और पशुपालन विभागों को भी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सतर्क रहने को कहा गया।

उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ काम करने और जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें, ताकि रमजान का पवित्र महीना शांति, स्वच्छता और सुविधा के माहौल में संपन्न हो सके।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मेहराज दीन शाह, मुख्य योजना अधिकारी जावेद अहमद, सभी एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीएचई और पीडीडी के अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

--आईएएनएस

 

 

