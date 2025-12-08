भारत समाचार

Babulal Marandi Statement : झारखंड सरकार की कार्यशैली से लोग खुश नहीं, जनता परेशान : बाबू लाल मरांडी

मरांडी बोले—झारखंड सरकार ने युवाओं व किसानों को निराश किया
Dec 08, 2025, 10:06 AM
रांची: भाजपा नेता बाबू लाल मरांडी ने शुक्रवार को झारखंड की झारमुक्ति मोर्चा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार को जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। यह सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ अर्जित करने के मकसद से काम कर रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इस सरकार के शासनकाल में राज्य में हर वर्ग के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इस सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। युवा वर्ग परेशान है। सरकार ने युवाओं से किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आज की तारीख में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। इसके अलावा, पढ़ाई-लिखाई करने वाले बच्चों को भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस वजह से पढ़े-लिखे बच्चों को छोटे-मोटे काम करने पड़ रहे हैं, ताकि वो अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सके। इनमें से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं।

भाजपा नेता ने सरकार के वादे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई तरह के वादे किए थे कि जैसे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं होना होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी को रोजगार मिले। लेकिन, इस सरकार ने अपनी कार्यशैली से यह साफ जाहिर कर दिया है कि उसे जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। इस सरकार ने प्रदेश में लूट मचा रखी है। इस वजह से जनता त्रस्त है।

उन्होंने कहा कि इस सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं को भी ठगा है। इस वजह से अन्नदाता परेशान हैं। चुनाव से पहले इस सरकार ने किसानों से धान खरीदने का वादा किया था। पिछले साल सरकार की तरफ से विलंब से धान की खरीद गई। इस वर्ष की स्थिति ऐसी हो चुकी है किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को बाजार में बेच रहे हैं। ऐसे में सरकार किसानों से कब खरीदारी करेंगे। इस बारे में अब तक कोई भी जानकारी प्रकाश में नहीं आई है।

--आईएएनएस

 

 

Youth unemploymentJMM government criticismBJP attack JMMState politics debateFarmer issues JharkhandGovernance failure IndiaBabulal MarandiJharkhand Politics

