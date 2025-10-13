Babita Singh Chauhan Statement : बंगाल में महिलाएं असुरक्षित, सीएम पद से इस्तीफा दें ममता बनर्जी: बबीता सिंह चौहान

आगरा: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने सोमवार को दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए माहौल ठीक नहीं है। यहां महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं। उनके साथ कब क्या घटना घट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता।

उनका यह बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस सलाह के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने लड़‌कियों को रात में बाहर जाने से परहेज करने की बात कही थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बयान पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने कहा कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में एक आदेश जारी कर देना चाहिए कि कोई महिला घर से बाहर न निकले और कोई बच्ची स्कूल न जाए।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इतना अराजकता का माहौल है कि कभी महिला और छात्राओं के साथ घृणित घटना घट जाती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहां किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी बहन-बेटी की ओर आंख उठाकर देख सके। उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छिपा रही हैं। इन हालातों में उनको तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए।

महिला आयोग का हमेशा प्रयास रहता है कि महिलाओं को कोई दिक्कत न हो। हम महिलाओं के मुद्दों को पूरे जोर-शोर से उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको न्याय मिले।

ओडिशा की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ 10 अक्टूबर को दुर्गापुर स्थित कॉलेज परिसर के बाहर कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। वह अपने पुरुष मित्र के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी।

दुर्गापुर बलात्कार मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शेख रेयाजुद्दीन, अपू बाउरी और फिरदौस शेख के रूप में हुई है। इसके अलावा, सोमवार सुबह एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार छात्रा अपने एक पुरुष मित्र के साथ डिनर के लिए परिसर से निकली थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उन पर अश्लील टिप्पणियां करने लगे।