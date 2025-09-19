भारत समाचार

Azam Khan Statement : आजम खान का सवाल, जब विपक्ष का आरोप चुनाव आयोग पर तो भाजपा क्यों दे रही जवाब

आजम खान ने चुनाव आयोग पर भाजपा प्रवक्ताओं के बचाव पर सवाल उठाए
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 19, 2025, 12:32 PM
आजम खान का सवाल, जब विपक्ष का आरोप चुनाव आयोग पर तो भाजपा क्यों दे रही जवाब

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान ने शुक्रवार को बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों के बाद बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार आ रही प्रतिक्रिया समझ से परे है। आजम खान ने सवाल किया कि जब विपक्ष आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है तो जवाब भाजपा क्यों दे रही है।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान आजम खान ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कहीं, वे पूरी तरह से तथ्यों और चुनाव आयोग के ही डाटा पर आधारित थीं। ऐसे में आयोग को सबसे पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी, फिर राहुल गांधी से सवाल करना चाहिए था, लेकिन आयोग अपनी भूमिका से हटकर भाजपा का एजेंट बनता दिखाई दे रहा है।

आजम खान ने कहा कि राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए वे सभी चुनाव आयोग पर थे, मगर भाजपा प्रवक्ता सामने आकर आयोग का बचाव कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आयोग का काम है कि वह निष्पक्ष होकर जांच करे और तथ्यों का तथ्यों से जवाब दे, लेकिन हकीकत यह है कि आयोग केवल शायरियों और औपचारिक बयानों तक सीमित रह गया है, जबकि भाजपा उसकी तरफ से बचाव कर रही है।

सपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष लोगों को भड़काने का नहीं, बल्कि जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। आज भारत में लोकतंत्र की हत्या चुनाव के माध्यम से हो रही है। जिस तरह से वोट चोरी और वोट की डकैती के मामले सामने आ रहे हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिलकीपुर, कुंदरकी और मीरापुर का जिक्र किया, जहां पिस्टल के बल पर वोट लूटने की घटनाएं हुईं।

आजम खान ने कहा कि इन सब मुद्दों पर चुनाव आयोग चुप है और कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दाखिल किए गए 18,000 शपथ पत्रों पर भी आयोग ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

दूसरी ओर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के हर धार्मिक स्थल पर राष्ट्रगीत गाने से जुड़े बयान पर आजम खान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत संविधान से चलेगा, न कि किसी शास्त्र, मनुस्मृति या आरएसएस की विचारधारा से। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सबका है और सबको लेकर ही आगे बढ़ सकता है। चाहे मुसलमान हों, सिख, ईसाई या बौद्ध, सब भारत के संविधान में आस्था रखते हैं और उसी से उनकी सुरक्षा होती है।

आजम खान ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और उससे जुड़े विचारक चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति दलितों जैसी बना दी जाए। उन्होंने कहा कि भारत का विकास अल्पसंख्यकों के विकास के बिना संभव ही नहीं है। यदि भाजपा वास्तव में विकसित भारत का सपना देखती है तो उसे यह समझना होगा कि बड़ी मुस्लिम आबादी के विकास के बिना भारत कभी विकसित नहीं हो सकता।

 

Azam KhanBJPAkhilesh YadavElection CommissionSamajwadi PartyMinority RightsRahul GandhiIndian Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...