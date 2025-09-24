Azam Khan Release : आजम खान की रिहाई पर जासमीर अंसारी ने कहा, 'पौधा लगाने वाला उसे मुरझाने नहीं दे सकता'

सीतापुर: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की 23 महीने की जेल यात्रा के बाद रिहाई ने पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ा दी है। इस बीच, एमएलसी जासमीर अंसारी ने आजम के बसपा में जाने की अफवाहों पर सपा जिलाध्यक्ष क्षत्रपाल यादव के नेतृत्व में प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि आजम सपा के ही हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा क्वालिटी बार भूमि हड़पने के मामले में 18 सितंबर को जमानत मिलने के बाद आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर सैकड़ों समर्थक, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और सपा सांसद रुचि वीरा ने उनका स्वागत किया।
इस मौके पर जासमीर अंसारी ने भावुक लहजे में कहा, "जो पौधा लगाता है, उसे सींचता है, वह अपने लगाए पौधे को मुरझाता नहीं देख सकता। आजम खान ने सपा को सींचा है, वे पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। बसपा जाने की चर्चाएं निराधार हैं।" उन्होंने न्यायालय का धन्यवाद देते हुए आजम के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। "न्यायपालिका ने न्याय किया, आजम की रिहाई से पार्टी मजबूत हुई।" अंसारी ने कहा कि आजम के साथ उनका गहरा नाता है, वे जेल में उनकी देखभाल करते रहे।
अखिलेश यादव से नाराजगी के सवाल पर जासमीर ने कहा, "जेल में थे तो कैसे बात होती? नाराजगी की बात कहना बेमानी है। अखिलेश ने जेल जाकर मुलाकात की थी, उनका रिश्ता मजबूत है।"
आजम खान पर कुल 104-111 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से कई में सजा हो चुकी थी, लेकिन सभी में जमानत मिल चुकी है। 2020 के रामपुर क्वालिटी बार मामले में आखिरी जमानत मिली। रिहाई के बाद आजम सीधे रामपुर लौटे, जहां समर्थकों ने मिठाई बांटी। जासमीर ने कहा, "आजम सबको हाथों से मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करना चाहते हैं।"
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रिहाई पर खुशी जताते हुए कहा, "यह राहत और खुशी का विषय है। उम्मीद है बीजेपी अब झूठे केस नहीं करेगी। सपा आजम परिवार के साथ खड़ी है।"