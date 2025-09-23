Azam Khan Release : अखिलेश यादव ने कठिन समय में आजम खान का साथ नहीं दिया : शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी

बरेली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जेल से रिहाई के बाद मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल है। वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि कठिन समय में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ नहीं दिया। इसके साथ उन्होंने आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह भी दी।

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई पर मुस्लिम समाज में बेहद उत्साह है, क्योंकि वह पिछले कई माह से जेल में बंद थे और रामपुर की जनता तथा शहर के विकास के लिए उन्होंने अहम काम किए हैं।

मौलाना रजवी ने कहा कि आजम खान उस नेता का नाम है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खून-पसीने से सींचा। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को ‘मुल्ला मुलायम’ बनाया और उनकी मेहनत का नतीजा था कि मुलायम और फिर अखिलेश यादव कई बार मुख्यमंत्री बने। अफसोस की बात है कि मुश्किल घड़ी में अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया। आजम खान और उनका परिवार अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ता रहा। यह अहसान फरामोशी का उदाहरण है।

उन्होंने आगे कहा कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद पूरे प्रदेश में अपने बिखरे हुए साथियों को एकजुट करें और नई राजनीतिक पार्टी का गठन करें।

मौलाना रजवी ने सुझाव दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वे अपने प्रत्याशी मजबूती से उतारें, ताकि समाजवादी पार्टी को उनकी हैसियत का पूरा अंदाजा हो। रजवी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजम खान के साथ खड़ा दिखाई देगा और उनकी नई राजनीतिक पहल का समर्थन करेगा।

शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि आजम खान की रिहाई मुसलमानों के लिए एक प्रेरणा है और यह उनके अधिकारों, सामाजिक न्याय और राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी।