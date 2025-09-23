भारत समाचार

Azam Khan Release News : सपा नेता आजम खान की मंगलवार को सीतापुर जेल से होगी रिहाई, समर्थकों में उत्साह

23 महीने बाद आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई तय
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 01:44 AM
सपा नेता आजम खान की मंगलवार को सीतापुर जेल से होगी रिहाई, समर्थकों में उत्साह

सीतापुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को लगभग 23 महीने बाद अब सीतापुर जेल से रिहा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, आजम खान को मंगलवार सुबह 7 बजे जेल से रिहाई दी जाएगी।

कोर्ट से संबंधित मामलों में जमानत आदेश मिलने के बाद सीतापुर जेल प्रशासन को रिहाई के आदेश मिल चुके हैं। लंबे समय से कानूनी दांव-पेंचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले ही कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे।

आजम खान की रिहाई की खबर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके समर्थकों ने रिहाई के बाद स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, परिवार के सदस्य भी सीतापुर पहुंच चुके हैं और मंगलवार की सुबह उनकी रिहाई के समय जेल के बाहर मौजूद रहेंगे।

रामपुर से आजम खान के पड़ोसी आमान ने आईएएनएस से कहा, "हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आजम खान को रिहाई मिल गई है। हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि आजम खान जल्द से जल्द बाहर आएं। वो यहां आएंगे तो कुछ हमारे बारे में भी सोचा जाएगा। आजम खान की रिहाई को लेकर हमने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं।"

दूसरे पड़ोसी शराफत ने कहा, "हम लोग बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। पूरे मुहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था। आजम खान की मंगलवार की सुबह रिहाई हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनके आने को लेकर पड़ोसियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।"

सीतापुर जेल और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि रिहाई के समय किसी तरह की अव्यवस्था न हो। समर्थकों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए जेल के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

 

 

SP LeadersUttar Pradesh PoliticsCourt OrdersPolitical Prisoners IndiaSamajwadi PartyAzam Khan ReleaseSitapur Jail

Related posts

Loading...

More from author

Loading...