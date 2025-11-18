भारत समाचार

Azam Khan Case : आजम खान मामले में सपा नेता फखरूल हसन चांद बोले, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा

आजम खान पर कार्रवाई के बाद सपा नेता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा
Nov 18, 2025, 12:55 PM
लखनऊ: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को दो पैन कार्ड रखने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता फखरूल हसन चांद ने मंगलवार को कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। आजम खान और उनके बेटे को एक दिन न्यायालय से जरूर इंसाफ मिलेगा। हमें न्यायालय पर भरोसा था, है और हमेशा रहेगा।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में फखरूल हसन चांद ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निसंदेह इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि किस तरह से इस पार्टी ने बेबुनियाद आरोपों को आधार बनाकर आजम खान को फंसाने की कोशिश की, लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है। देश की जनता इस बात को भलीभांति जानती है कि किस तरह से आजम खान को फंसाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ज्यादा दिनों तक सत्य को छुपाया नहीं जा सकता।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव पहले ही यह बात कह चुके हैं कि 2027 में सत्ता में हमारी सरकार आने के बाद उन सभी लोगों पर से मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन्हें झूठे आरोपों से मुक्त करेंगे। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता भाजपा की साजिश से भलीभांति परिचित है।

फखरूल हसन चांद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है, उन्हें जेल में डाल रही है और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।

उन्होंने कहा कि आजम खान को जिस तरह से मौजूदा समय में परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह सब कुछ प्रदेश की जनता देख रही है। सच एक दिन जरूर बाहर आएगा।

--आईएएनएस

 

 

Political NewsParty StatementsState PoliticsJustice SystemOpposition Voicelegal-issuespublic-reaction

