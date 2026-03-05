भारत समाचार

Ayush Ministry Recruitment 2026 : एनसीआईएसएम ने निकाली 9 वैकेंसी, 30 मार्च डेडलाइन

सरकारी नौकरी का मौका, आयुष मंत्रालय में 9 पदों पर भर्ती के लिए 30 मार्च तक आवेदन
Mar 05, 2026, 04:19 AM
आयुष मंत्रालय में नौकरी का अवसर: एनसीआईएसएम ने निकाली 9 वैकेंसी, 30 मार्च डेडलाइन

मुंबई: आज भी देश में अधिकांश लोग निजी नौकरियों की तुलना में सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसमें जॉब की स्थिरता होने के साथ-साथ कई अन्य लाभ और सुविधाएं भी मिलती हैं।

अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने विभिन्न 9 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे हैं।

आयुष मंत्रालय ने जिन पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) के पार्ट-टाइम मेंबर के 2, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड के सदस्य (आईएसएम) के 3, और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए आचार संहिता और पंजीकरण बोर्ड के सदस्य (आईएसएम) के 3 पद शामिल हैं।

संबंधित पदों के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे तय समय सीमा के भीतर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 64 साल तय की गई है।

अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आयुष मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकालें।

फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को एक लिफाफे में डालकर उसे सचिव, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली, 110023, के पते पर पोस्ट कर दें। वहीं, लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में पद का नाम जरूर से लिखें।

