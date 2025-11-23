Ayodhya Celebration : अयोध्या में उत्सव का माहौल, स्थानीय दुकानदारों की आय में उछाल

अयोध्या: रामनगरी एक बार फिर उत्सव और धूमधाम के लिए पूरी तरह तैयार है। 25 नवंबर को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। पूरे शहर और मंदिर परिसर में तैयारियों का काम जोरों पर है। इसे लेकर स्थानीय दुकानदारों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।

फूलमाला बेचने वाले नरेश कुमार माली बताते हैं कि राम मंदिर के बनने से रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। पहले यहां की बिक्री बहुत कम थी, लेकिन अब व्यापार में 99 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। वे कहते हैं कि यहां महीने का कम से कम 50,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। बिहार के औरंगाबाद से आए नरेश और उनके परिवार वाले अब अयोध्या में खुशहाल हैं और इस विकास से बहुत प्रभावित हैं।

संजय सुमन माली भी इस बदलाव की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि पहले यहां ज्यादा भीड़ नहीं आती थी, लेकिन अब लोग बहुत संख्या में आते हैं और इससे व्यापारियों को फायदा हो रहा है। पहले साल में 10 रुपए की बिक्री भी मुश्किल से होती थी, लेकिन अब लोग बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। इस वजह से हमारी आय भी काफी बढ़ी है।

दुकानदार विशाल गुप्ता का कहना है कि राम मंदिर बनने से अयोध्या में व्यापार काफी बढ़ गया है। पहले साल में चार मेले लगते थे, अब पूरे साल 365 दिन मेले लगते हैं। वीआईपी मूवमेंट के कारण यहां कारों और अन्य व्यापारों में भी तेजी आई है। लोग पहले सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े वीआईपी और नेता यहां आएंगे।

एक श्रद्धालु ने बताया कि मंदिर बनने के बाद उनकी पूजा और दर्शन की दिनचर्या में भी बदलाव आया है। पहले गंदगी और असुविधा के कारण यहां आना मुश्किल था, लेकिन अब साफ-सफाई और व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हर साल यहां आना आनंददायक लगता है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अयोध्या और भी विकसित होगा और यह अनुभव हर किसी के लिए यादगार रहेगा।

--आईएएनएस