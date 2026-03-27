Ayodhya Ram Navami : इकबाल अंसारी ने सुरक्षाकर्मियों और श्रद्धालुओं को भेंट की प्रभु राम की तस्वीर

अयोध्या: रामनवमी के पावन अवसर पर बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने अपने सुरक्षाकर्मियों को भगवान राम लला की तस्वीर भेंट की। इस दौरान उन्होंने आईएएनएस के साथ बातचीत की और इसके पीछे की खास वजह बताई।

इकबाल अंसारी ने बताया कि राम नवमी के पावन पर्व पर तस्वीर देने का उद्देश्य यह है कि जिसके पास भी राम लला की तस्वीर पहुंचेगी, प्रभु श्री राम उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे और सद्बुद्धि देंगे।

इकबाल अंसारी ने कहा, "ये तस्वीरें हमने श्रद्धालुओं को और जो भी यहां आते-जाते हैं उन्हे भी भेंट कीं। हम सभी को ये तस्वीरें दे रहे हैं क्योंकि ये अयोध्या की श्रद्धा और भगवान राम का आशीर्वाद है। हम हर चीज मानते हैं और मुझे खुशी है कि हमने सबको ये तस्वीरें भेंट कीं। प्रभु श्री राम की तस्वीर देने का मकसद यह है कि हर किसी के पास राम लला की तस्वीर रहे, लोगों के मन में उनके प्रति आस्था बनी रहे और श्रद्धा के साथ उनके नियमों का पालन करें।"

उन्होंने आगे बताया, "आज राम नवमी का पावन पर्व है। राम लला की तस्वीरों का अलग महत्व है। लोग यहां आते हैं और राम लला की तस्वीर लेकर जाते हैं। ये उनकी गहरी श्रद्धा का प्रतीक है।"

अंसारी ने अयोध्या की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "अयोध्या एक धार्मिक नगरी है। ये प्रभु श्री राम की नगरी है। यहां सभी देवी-देवता निवास करते हैं। यह ऐसी जगह है जहां स्वयं प्रभु श्री राम विराजमान हैं और आज का दिन तो बेहद खास है, जब सूर्य भगवान ने खुद अपने प्रकाश से भगवान राम का तिलक किया। यह पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। यहां आने वाले सभी लोग बेहद खुश हैं।"

इकबाल अंसारी ने कहा, "अगर प्रभु श्रीराम की तस्वीर सभी के पास रहेगी, तो सभी भगवान के बताए रास्तों पर चलेंगे और हमारा देश तरक्की करेगा, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है।"

राम नवमी के पावन पर्व पर अयोध्या का नजारा देखने लायक है। इस मौके पर 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजाब के मानसा से अयोध्या धाम तक करीब 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की। इस दौरान वे चांदी की खड़ाऊ और भगवा झंडे साथ लेकर चले।

--आईएएनस