Ayodhya Devotees Gathering : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले रामभक्त और पुजारी उत्साहित

राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब
Nov 25, 2025, 03:53 AM
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले रामभक्त और पुजारी उत्साहित

अयोध्या: भव्य राम मंदिर के शिखर पर 'ध्वजारोहण' से पहले कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए रामभक्तों और संतों की भीड़ अयोध्या में जुटी है। पूरे श्रद्धाभाव के साथ रामभक्त इस धार्मिक कार्य के गवाह बनने के लिए उत्साहित हैं।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए कई रामभक्तों ने अपने गर्व और खुशी की भावना को दर्शाया। कुछ भक्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया।

एक श्रद्धालु ने कहा, "प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन के साथ, हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने के करीब लग रही है। हम एक ऐसा पल देख रहे हैं जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। काशी और दूसरे इलाकों से भक्त और कार्यकर्ता पहले ही मंदिर के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। एक बार जब वे पहुंच जाएंगे, तो वे राम जन्मभूमि मंदिर में इस बड़े मौके को देखने और मनाने के लिए अपनी जगह ले लेंगे।"

एक महिला ने कहा, "यह भव्य कार्यक्रम है और हमारे भारत के लिए गर्व का पल है। लोग यहां बहुत उत्साह और खुशी के साथ पहुंचे हैं। पहले ऐसा नहीं लगता था कि श्री राम यहां मौजूद हैं, लेकिन आज यहां होना हमें भारत के नागरिक के तौर पर बहुत गर्व और ऊर्जा से भर देता है। इस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।"

अयोध्या के एक पुजारी ने कहा, "आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम मंदिर बन गया है। हम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं। मंदिर बहुत लगन से बनाया गया है, जिससे सुंदर बदलाव आए हैं। यह शानदार और प्रेरणा देने वाला है, जो इसमें शामिल सभी लोगों की लगन और कड़ी मेहनत को दिखाता है।"

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सगुन श्रीवास्तव ने कहा कि इसे 500 साल के संघर्ष की जीत कहा जा सकता है। हिंदू समुदाय ने पांच सदियों तक लड़ाई लड़ी और आज नतीजा हमारे सामने है। उन्होंने कहा, "इस कामयाबी ने दुनिया भर में पूरे हिंदू समाज को खास पहचान दिलाई है। आगे दुनियाभर में हिंदुओं का सम्मान और भी बढ़ेगा।"

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'ध्वजारोहण' कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर में मंदिर के शिखर पर 'धर्म ध्वज' फहराया जाएगा।

 

