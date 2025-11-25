Ayodhya Security Plan : एंटी-ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर ड्यूटी, 90 तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती, अयोध्या में सुरक्षा कवच होगा अभेद्य

अयोध्या: अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में 'धर्म ध्वज' स्थापना समारोह के अवसर पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं और प्रमुख धर्मगुरुओं की उपस्थिति रहेगी। इसके मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभूतपूर्व स्तर पर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल और विभिन्न विशेष इकाइयों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड टीमों तक का समन्वित प्रबंधन शामिल है।

सुरक्षा योजना के अंतर्गत उच्च पदस्थ अधिकारियों को रणनीतिक नेतृत्व के लिए तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्रीय अधिकारियों और निरीक्षकों की संख्या उल्लेखनीय है। सुरक्षा ड्यूटी के लिए पुलिस बल में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला आरक्षियों को नियुक्त किया गया है, जो भीड़ नियंत्रण, सर्चिंग, विस्फोटक की जांच सहित आपात प्रतिक्रिया जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।

विशेष सुरक्षा इकाइयों के रूप में बम डिटेक्शन टीम, डॉग स्क्वॉड, वीवीआईपी सुरक्षा निरीक्षण दल, ट्रैफिक प्रबंधन यूनिट, फायर यूनिट तथा रिस्पॉन्स टीम की जिम्मेदारी संवेदनशील बिंदुओं पर सुनिश्चित की गई है।

तकनीकी उपकरण जैसे माइंस टीम, बीडीएस यूनिट, एक्स-रे स्कैनिंग मशीन, सीसीटीवी मॉड्यूल, हाई रिस्पॉन्स वैन, पेट्रोलिंग यूनिट और एंबुलेंस यूनिट्स को भी नियुक्त किया गया है। विशेष जांच के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्शन डिवाइस, वाहन माउंटेड स्कैनर तथा बैगेज एक्सरे स्कैनर का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस बल में अलग-अलग परीक्षेत्रों से कुल 14 एसपी, कुल 30 एएसपी, 90 डीवाईएसपी, 242 इंस्पेक्टर (पुरुष), उप निरीक्षक कुल 1060, महिला उप निरीक्षक कुल 80, पुरुष हेड कांस्टेबल कुल 3090 और महिला हेड कांस्टेबल कुल 448 शामिल हैं।

इसके अलावा, यातायात व्यवस्था के लिए कुल 16 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 130 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और 820 ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। विशेष सुरक्षा इकाइयों में एटीएस कमांडो और एनएसजी स्नाइपर की दो-दो टीमें व एंटी ड्रोन यूनिट की एक टीम शामिल है।

धर्म ध्वज समारोह में सुरक्षा प्रबंधन के लिहाज से कुल 6970 कर्मी लगेंगे।

ड्रोन निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस के लिहाज से दो एटीएस टीमें, लगभग 90 तकनीकी सदस्य, एक एंटी-ड्रोन सिस्टम और चार साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं।

इसके अलावा, पार्किंग प्रबंधन के लिए 38 कर्मियों की तैनाती होगी। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरियर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। वीआईपी रूट और मंदिर परिसर सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल की व्यवस्था की गई है। रूट डायवर्जन पर पुलिस तैनाती है।

