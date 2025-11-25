भारत समाचार

Ayodhya Bhagwa Flag : आस्था, सभ्यता और मानवता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है: यीएम योगी

योगी: राम मंदिर पर भगवा ध्वजारोहण संस्कृति के पुनर्जागरण का दिव्य संदेश
Nov 25, 2025, 03:48 AM
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर भव्य भगवा ध्वज फहराने जा रहे हैं। इससे भारत अपनी सभ्यता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय देख रहा है।

यह ध्वज फहराना मंदिर के निर्माण के पूरी तरह पूरा होने का प्रतीक है। पूरे देश में इसे बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पल माना जा रहा है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आस्था, सभ्यता और मानवता के इतिहास में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से एवं आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की गरिमामयी उपस्थिति में भारत और असंख्य सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा व विश्वास के केंद्र, श्री अयोध्या धाम स्थित 'राष्ट्र मंदिर' श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के प्रतीक भव्य भगवा ध्वज का आरोहण किया जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "यह ध्वजारोहण मानवता की आत्मा का उद्घोष, सत्य की अजेयता, आस्था की अमरता और संस्कृति के पुनर्जागरण का जयघोष है। यह केवल एक पताका नहीं, उस आत्मबल का प्रतीक है, जिसने हर युग में अधर्म के अंधकार को चीरकर धर्म के प्रकाश को अक्षुण्ण रखा। जय जय सियाराम।"

सीएम योगी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से भव्य भगवा ध्वज का आरोहण होने जा रहा है। सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का यह दिव्य संदेश पूरे भारतवर्ष में अदम्य आध्यात्मिक आत्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा है। करोड़ों रामभक्तों की आस्था, तपस्या और प्रतीक्षा आज एक नए शिखर पर प्रतिष्ठित होने जा रही है। राष्ट्र आज राममय है, धर्ममय है।"

सीएम योगी ने अयोध्या आने वाले सभी संतों, धर्माचार्यों और रामभक्तों का स्वागत करते हुए एक पोस्ट में लिखा, "सनातन गौरव की विराट तेजस्विता से आलोकित श्री अयोध्या धाम स्थित प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित भव्य भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में देश-दुनिया से पधार रहे पूज्य संतों, धर्माचार्यों व सभी रामभक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।"

"आपकी गरिमामयी उपस्थिति राष्ट्र और धर्म के उत्थान व सांस्कृतिक पुनर्जागरण के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा प्रदान करती है।"

एक अन्य पोस्ट में सीएम योगी ने अयोध्या आने वाले सभी अतिथियों और महानुभावों का भी स्वागत किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर दिव्य-भव्य भगवा ध्वजारोहण के पावन उत्सव में साक्षी बनने हेतु पधार रहे सभी माननीय अतिथि गण एवं महानुभावों का सत्य, धर्म और करुणा के साकार स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राणप्रिय नगरी श्री अयोध्या धाम में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। जय श्री राम।"

राम मंदिर के लिए खास तौर पर बनाया गया यह झंडा 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। गुजरात के अहमदाबाद के एक पैराशूट स्पेशलिस्ट ने इसे डिजाइन किया है। इस झंडे का वजन 2 से 3 किलोग्राम के बीच है और इसे ज्यादा ऊंचाई पर भी टिकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे मंदिर की 161 फीट ऊंची चोटी और 42 फीट के झंडे के पोल के हिसाब से बनाया गया है। यह इवेंट अयोध्या के आस-पास हो रहे सांस्कृतिक बदलाव में एक और मील का पत्थर है।

इस कार्यक्रम के मद्देनजर पूरे अयोध्या में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। साथ ही, अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि समारोह में शामिल होने वाले किसी भी मेहमान को मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए हजारों भक्तों, आध्यात्मिक गुरुओं और जाने-माने लोगों के आने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

 

 

