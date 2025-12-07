भारत समाचार

Ayodhya Highway Accident : जलगांव प्रशासन ने सुल्तानपुर हादसे में राहत और बचाव कार्य किया शुरू

अयोध्या दर्शन से लौट रहे जलगांव के श्रद्धालु हादसे का शिकार
Dec 07, 2025, 05:10 AM
महाराष्ट्र : जलगांव प्रशासन ने सुल्तानपुर हादसे में राहत और बचाव कार्य किया शुरू

जलगांव: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर शनिवार को एक भयानक हादसा हुआ। अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की टूरिस्ट बस को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसे में मृत और घायल सभी लोग महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

दरअसल, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के धरणगांव तालुका के कल्याण खुर्द से 30 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक ग्रुप अयोध्या दर्शन करने गया था। दर्शन कर लौट रही तीर्थयात्रियों की बस को कूरेभार अयोध्या-प्रयागराज राजमार्ग पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि बस और ट्रक दोनों पलट गए।

जिला आपदा प्रबंधन सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। जलगांव जिला प्रशासन ने घायल श्रद्धालुओं के लिए तुरंत राहत का काम शुरू कर दिया।

शुरुआती जानकारी मिली है कि पिंपराला तालुका, जलगांव की रहने वाली 55 साल की छोटीबाई शरद पाटिल नाम की महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक सभी जलगांव जिले के रहने वाले हैं।

जिला प्रशासन ने हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं को वापसी की ट्रेन टिकट और मृत महिला को उसके रिश्तेदारों के साथ लाने के लिए एक एम्बुलेंस दी है। यह एम्बुलेंस दोपहर में जलगांव के लिए रवाना हो गई।

जलगांव जिले के प्रभारी मंत्री गुलाबराव पाटिल ने हादसे की जानकारी ली है और जिला प्रशासन को अयोध्या में हुए हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं को हर मुमकिन मदद और सहयोग देने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि सभी मंत्री, सांसद, विधायक और जिला कलेक्टर इस राहत और बचाव ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं।

जलगांव डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि सुल्तानपुर का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन इस बारे में लगातार संपर्क में हैं और हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं का सुल्तानपुर के सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उन्हें सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं।

--आईएएनएस

 

 

