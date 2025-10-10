Ayodhya Blast : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या विस्फोट पर जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

भारत समाचार

Oct 10, 2025, 07:30 AM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या विस्फोट पर जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना की। अयोध्या के एक गांव में एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद एक मकान ढह जाने से कम से कम पांच लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अयोध्या की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।"

अयोध्या पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये टीमें जांच व राहत अभियान जारी रखे हुए हैं।

अयोध्या जिले के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में गुरुवार देर शाम यह हादसा हुआ था। यहां एक जोरदार धमाके के बाद एक मकान ढह गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया कि गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान जोकि गांव के बाहर बना हुआ है, उसकी छत गिर गई है। तेजी से विस्फोट हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह विस्फोट किचन में गैस या प्रेशर कुकर से हुआ प्रतीत होता है, हालांकि जांच अभी जारी है।

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और इलाके की छानबीन की गई। मकान पप्पू गुप्ता नाम के व्यक्ति का बताया गया, जो हाल ही में गांव में आकर बसे थे।

जिलाधिकारी निखिल टी ने जानकारी दी कि अब तक किसी विस्फोटक सामग्री के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जांच पूरी होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हादसे ने गांव में दहशत का माहौल बना दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासनिक टीमों ने हादसे के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है।

 

 

