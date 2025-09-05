Rahul Gandhi Criticism : राहुल गांधी की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर, हताश और निराश हो चुके हैं : मंहत राजू दास

गोरखपुर: अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निराश और हताश हो चुके हैं और उनकी नजर केवल सत्ता की कुर्सी पर है।

हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने शुक्रवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा, "राहुल गांधी निराश और हताश हो चुके हैं। उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री पद दिखाई दे रहा है। सनातन संस्कृति का अपमान करना अगर कोई सीखना चाहता है तो राहुल गांधी से सीखे। पश्चिम बंगाल में संविधान खत्म हो गया है। जब विपक्ष ही नहीं होगा तो संविधान कैसे बचेगा?"

उन्होंने आगे कहा, "राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम संविधान खत्म करने पर तुली हुई है। वे देश में इस्लाम स्थापित करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं।"

बिहार में हाल ही में संपन्न हुई कांग्रेस-राजद की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर महंत राजू दास ने कहा, "बिहार की जनता पूरी तरह जागरूक है और इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।"

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी है।

उन्होंने यह भी दावा किया था कि ये लोग केवल वोट की चोरी नहीं कर रहे हैं, आपका राशन कार्ड और जमीन भी उठा ले जाएंगे।

राहुल गांधी ने पटना में 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन के मौके पर कहा था, "यह यात्रा बिहार से शुरू हुई थी। महाराष्ट्र के भी कई नेता यहां आए हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव चोरी की गई थी। यहां लोकसभा चुनाव के बाद एक करोड़ वोटर बढ़ाए जाते हैं और विधानसभा में हमारा गठबंधन हार गया, जबकि लोकसभा चुनाव में जितना वोट हमें मिला था, उतना ही विधानसभा में भी मिला था।"