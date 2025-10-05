Ayodhya News : अयोध्या के बीकापुर में मकान गिरा, एक की मौत, दो घायल

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के बीकापुर में एक जर्जर मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। हादसा कोतवाली बीकापुर के पास हुआ।

अचानक मकान गिरने से तेज धमाके जैसी आवाज हुई, जिसके बाद लोगों ने विस्फोट की आशंका जताई, लेकिन पुलिस ने विस्फोट की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है।

बीकापुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) पीयूष कुमार ने बताया कि यह हादसा पुराने और जर्जर मकान के गिरने से हुआ। छत टूटने के कारण जोरदार आवाज हुई, जिससे आसपास के लोगों को लगा कि कोई विस्फोट हुआ है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मौके पर पहुंची टीम ने पूरी जांच की, लेकिन विस्फोट जैसी कोई बात सामने नहीं आई। मकान की जर्जर स्थिति के चलते यह हादसा हुआ है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से जेसीबी बुलाकर मलबा हटाया गया। मलबे में दबे तीन लोगों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बीकापुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। दो अन्य घायलों का इलाज जारी है।

चिकित्सकों ने दोनों घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

हादसे की सूचना पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, नायब तहसीलदार बीकापुर और तारुन के नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।