Ayodhya 14 Kosi Parikrama : अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बारिश के बावजूद दिखा जबरदस्त उत्साह

Oct 30, 2025, 05:45 AM
अयोध्या: अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। इस बीच पुलिस और अधिकारी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर हैं और सभी प्रमुख स्थानों पर समुचित व्यवस्था की गई है।

अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार का कहना है कि इस साल श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा है। इस परिक्रमा के दौरान संवेदनशील स्थानों पर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है।

 

अयोध्या मंडल के आयुक्त राजेश कुमार कंट्रोल रूम से परिक्रमा पर नजर रख रहे हैं। नयाघाट चौकी पर भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आयुक्त राजेश कुमार ने आईएएनएस को बताया कि कैमरों से परिक्रमा पर लगातार नजर रखी जा रही है। लगातार हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। सभी परिक्रमा में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

 

उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की टीमें परिक्रमा मार्गों पर तैनात हैं। वे पूरी मुश्तैदी के साथ अपना काम कर रही हैं। आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए यह भी निगरानी की जा रही है कि किस जगह ज्यादा भीड़ है और यह भीड़ कब कहां पहुंचेगी। उसी आधार पर अगले प्वाइंट पर तैनात टीमों को सतर्क किया जाता है, ताकि पूरी व्यवस्था बनी रहे।

 

वहीं, श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। एक श्रद्धालु ने कहा, "व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। भोजन, चाय और आश्रय हर जगह उपलब्ध हैं और सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित है।" श्रद्धालु ने कहा, "हमने रात में परिक्रमा शुरू की थी जब मौसम ठीक था, लेकिन सुबह 4 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण थोड़ी परेशानी होने के बावजूद, हमने इसे सुरक्षित रूप से पूरा किया।"

 

एक अन्य श्रद्धालु ने कहा, "बारिश होने से मौसम और ठंडा हो गया है। इसलिए बचाव के लिए एक सुरक्षित जगह पर ठहरे हैं। हालांकि, यह भगवान की कृपा है कि बारिश ज्यादा तेज नहीं है।"

 

--आईएएनएस

 

 

