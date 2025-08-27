भारत समाचार

Avantibai Lodhi 194th Jayanti: वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बलिदान अतुलनीय: बीएल वर्मा

फर्रुखाबाद में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 194वीं जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह
Aug 27, 2025, 05:49 AM
वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बलिदान अतुलनीय: बीएल वर्मा

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के ठंडी सड़क पर स्थित नवभारत सभाभवन में मंगलवार को वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 194वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा और एटा सदर विधायक विपिन उर्फ डेविड वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

इस दौरान हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और अन्य परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान को अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोधी समुदाय की मौजूदगी के बावजूद यहां उनकी मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी।

उन्होंने बदायूं का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां लोधी समुदाय की कम आबादी होने के बावजूद अवंती बाई लोधी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही, बदायूं में पीएसी बटालियन और एक छात्रावास को भी वीरांगना के नाम पर समर्पित किया गया है।

मंत्री बीएल वर्मा ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के नौ ठिकानों को नष्ट कर सौ आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व दो महिला अधिकारियों ने किया था, जो देश की नारी शक्ति का प्रतीक हैं। यह कार्रवाई विश्व के लिए एक संदेश थी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा।

इसके साथ ही, बीएल वर्मा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास धोखे से भरा है। उन्होंने 1947 के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ, तब प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच वोटिंग हुई थी। इसमें पटेल को 14 वोट और नेहरू को एक वोट मिला था, लेकिन एक वोट पाने वाले नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। यह इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धोखे की राजनीति की है।

 

