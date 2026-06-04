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अवैध पार्किंग के खिलाफ एमसीडी और दिल्ली पुलिस का संयुक्त अभियान शुरू, मल्टी-लेवल सुविधाओं पर जोर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 04, 2026, 05:31 AM
अवैध पार्किंग के खिलाफ एमसीडी और दिल्ली पुलिस का संयुक्त अभियान शुरू, मल्टी-लेवल सुविधाओं पर जोर

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या और सड़क किनारे लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया है। गुरुवार से राजधानी के चुने हुए मल्टी-लेवल पार्किंग स्थानों के आस-पास यह जागरूकता और सख्ती वाला अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मकसद लोगों को जिम्मेदारी से पार्किंग करने की आदत डालना है, ताकि सड़कें साफ और ट्रैफिक सुगम बने।

अभियान का मकसद गाड़ी चलाने वालों को यह समझाना है कि वे सड़कों, सर्विस लेन, फुटपाथ, कैरिजवे, नो-पार्किंग जोन और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर जहां-तहां गाड़ियां खड़ी करने के बजाय तय पार्किंग जगहों का इस्तेमाल करें। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का मकसद मौजूदा पार्किंग सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करना है, साथ ही व्यस्त कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में ट्रैफिक की आवाजाही को भी सुचारू बनाए रखना है।

यह मुहिम शुरू में दिल्ली भर में पहचानी गई छह मल्टी-लेवल पार्किंग जगहों, स्पार्क मॉल (कमला नगर), एम-ब्लॉक मार्केट (ग्रेटर कैलाश-आई), हौज खास, कुतुब रोड, निजामुद्दीन बस्ती और परेड ग्राउंड पर केंद्रित होगी।

अधिकारियों के मुताबिक, इन जगहों पर पार्किंग की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि यह देखा गया है कि कई लोग अभी आसपास के उन इलाकों में अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, जहां इसकी इजाजत नहीं है। इनमें सड़कों के किनारे, बाजार के प्रवेश द्वार, फुटपाथ और दूसरे प्रतिबंधित जोन शामिल हैं। इस तरह के उल्लंघन अक्सर पैदल चलने वालों, आपातकालीन वाहनों और ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही में रुकावट डालते हैं।

इस अभियान के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी के कर्मचारी मिलकर पार्किंग व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सख्ती से नियमों का पालन करवाने के उपायों के अलावा, अधिकारी जागरूकता अभियान भी चलाएंगे ताकि आने-जाने वालों, निवासियों, दुकानदारों और बाजार यूनियनों को तय पार्किंग सुविधाओं का इस्तेमाल करने के फायदों के बारे में बताया जा सके।

जनता से सहयोग की अपील करते हुए एमसीडी कमिश्नर ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इन सुविधाओं का सही इस्तेमाल करने से ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा, जनता को ज्यादा सुविधा मिलेगी और पूरे शहर में नागरिक अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

इसी तरह स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों से अपील की कि वे प्रतिबंधित इलाकों में गाड़ियां खड़ी करने से बचें और उपलब्ध पार्किंग सुविधाओं का इस्तेमाल करें। उन्होंने चेतावनी दी कि पहचानी गई पार्किंग सुविधाओं के पास अवैध रूप से खड़ी पाई गई गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कानून के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों का चालान कर सकती है, उनके पहियों में क्लैंप लगा सकती है या उन्हें टो करके ले जा सकती है। जहां भी जरूरी होगा, संबंधित एजेंसियां सख्ती से नियमों का पालन करवाने के लिए और भी उपाय कर सकती हैं।

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल का मकसद सिर्फ सख्ती से नियमों का पालन करवाना नहीं है, बल्कि सड़क का इस्तेमाल करने वालों के व्यवहार में लंबे समय तक टिकने वाला बदलाव लाना भी है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों, आने-जाने वालों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), बाजार संघों और दुकानदारों से अपील की है कि वे इन इलाकों को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सुलभ और अनावश्यक भीड़भाड़ से मुक्त बनाने में सक्रिय रूप से सहयोग करें।

वाहन चालकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए निर्धारित पार्किंग सुविधाओं का ही इस्तेमाल करें। अधिकारियों ने कहा कि उपलब्ध पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल करने से सड़क अनुशासन में काफी सुधार होगा, भीड़ कम होगी और पैदल चलने वालों, खरीदारों, निवासियों और रोजाना आने-जाने वालों के लिए आवाजाही आसान हो जाएगी।

यह अभियान आने वाले हफ्तों में भी जारी रहेगा, और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं और चिह्नित जगहों के आसपास गलत तरीके से पार्किंग करते रहते हैं।

--आईएएनएस

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