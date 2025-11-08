भारत समाचार

Atishi Marlena Statement : गोवा में एसआईआर की प्रक्रिया और जिला पंचायत चुनाव साथ होने पर आतिशी मार्लेना ने उठाए सवाल

आतिशी मार्लेना ने गोवा में पंचायत चुनाव और एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 08, 2025, 04:34 AM
गोवा में एसआईआर की प्रक्रिया और जिला पंचायत चुनाव साथ होने पर आतिशी मार्लेना ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना ने गोवा में जिला पंचायत चुनाव और मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को एक साथ शुरू करने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ शुरू करना पड़ा। हमारी इस संबंध में चुनाव आयोग से बात हुई है।

गोवा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संबंध में पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। 9 दिसंबर को एसआईआर के संबंध में ड्रॉफ्ट रोल निकाला जाएगा और 13 दिसंबर को जिला पंचायत का चुनाव होगा। दो-तीन दिन के बाद गोवा में जिला पंचायत चुनाव के संबंध में आचार संहिता लागू हो जाएगी।

आतिशी मार्लेना ने कहा, "गोवा में जिला पंचायत का चुनाव होगा, तो सभी राजनीतिक दल के नेता इस चुनावी प्रक्रियाओं को संपन्न करने में संलिप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसी के भी पास समय बचेगा। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हैं, जो चुनावी प्रक्रियाओं को संपन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो कोई भी राजनीतिक दल का नेता एसआईआर की प्रक्रिया पर नजर बनाकर नहीं रख पाएगा।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मतदाता सूची पुनरीक्षण और जिला पंचायत चुनाव एक साथ क्यों हो रहा है। यह अपने आप में विवेचना का विषय है। एसआईआर की प्रक्रिया और जिला पंचायत के चुनाव एक हफ्ते बाद भी गोवा में किए जा सकते थे। लेकिन, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में सवाल का उठना लाजिमी है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस संबंध में चुनाव आयोग से हमारी बात हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने एक पूरी विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया है कि अगर गलत तरीके से ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉल रोल में किसी का नाम आ जाए, तो अगर गलत तरीके से कोई इसमें शामिल है, तो इसकी बाकायदा जांच होगी। उस व्यक्ति को नोटिस भी भेजा जाएगा कि आखिर उसे क्या कागज जमा करने हैं।

--आईएएनएस

 

 

AAP LeaderAtishi MarlenaGoa ElectionsElection CommissionDistrict PanchayatPolitical Debatevoter list revision

Related posts

Loading...

More from author

Loading...