Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने ‘सदैव अटल’ स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे हर साल वाजपेयी के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं। रिजिजू इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रार्थना सभा में शामिल हुए।

भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक महान इंसान थे। उनके विचार और भाषण आज भी हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। अटल जी हमेशा अपने विचारों के माध्यम से जिंदा रहेंगे।"

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "अटल जी सिर्फ हमारे नेता ही नहीं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणास्रोत हैं और एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। आज हम सब उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने यहां आए हैं। उन्हें नमन करते हुए और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, हम संकल्प लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्वगुरु बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे हम अटल जी की शिक्षाओं पर चलकर अवश्य सिद्ध करेंगे।"

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "आज अटल जी को याद करने का दिन है। भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उनकी अपार सेवाओं के लिए उन्हें याद किया जाता है और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के जन-जन में उनका नाम है। उनके जैसे नेता विरले पैदा होंगे। उन्हें पूरा देश याद करता है।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “जनप्रिय राजनेता, भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री एवं हमारे प्रेरणा स्रोत 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करती हूं। अटल जी की सुशासन केंद्रित नीतियों और विचारों ने देश के विकास को नया आयाम देने के साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की प्रभावशाली उपस्थिति भी दर्ज कराई।"

सीएम ने आगे कहा, "भारतीय राजनीति में नैतिकता, साहस और सच्चे नेतृत्व का परिचय दिया। अटल जी के शब्दों में जो शक्ति थी, वह उनकी नीति और कार्यों में भी स्पष्ट रूप से झलकती थी। उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक पोखरण परीक्षण ने पूरी दुनिया के सामने भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया। अटल जी का आदर्श जीवन हम सभी को समाज और राष्ट्र सेवा करने हेतु युगों-युगों तक प्रेरित करता रहेगा।“