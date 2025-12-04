Atal Bihari Vajpayee : जेपी नड्डा दिल्ली विधानसभा में अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय की तस्वीरों का करेंगे अनावरण

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को बताया कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा 25 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा भवन में उनकी तस्वीर का अनावरण करेंगे। साथ ही विधानसभा में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की एक तस्वीर का मंत्री द्वारा अनावरण किया जाएगा।

इन तस्वीरों को विधानसभा भवन में पूरे सम्मान के साथ लगाया जाएगा और इन दोनों राष्ट्रीय आइकॉन की असाधारण लीडरशिप, देशभक्ति की भावना और देश के लिए उनके अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि के तौर पर लगाया जाएगा।

अटल बिहारी वाजपेयी, एक जाने-माने राजनेता, तीन बार प्रधानमंत्री और एक मशहूर वक्ता-कवि, ने आधुनिक भारत को बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी दूर की सोचने वाली लीडरशिप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया, आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया और भारत का ग्लोबल कद बढ़ाया।

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा सुधारक और सांसद थे, जिन्होंने भारत की आजादी और सामाजिक तरक्की के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने दमनकारी रॉलेट एक्ट का कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ पांच ऐतिहासिक भाषण दिए, जिनमें से एक साढ़े छह घंटे का था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (1910–1920) के सदस्य के तौर पर उन्होंने 240 भाषण दिए और बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली (1924–1930) में 200 और भाषण दिए, जिससे देश की भलाई के लिए 440 असरदार भाषणों का रिकॉर्ड बना।

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इन तस्वीरों को लगाना दो महान हस्तियों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा, लोकतंत्र और सम्मान के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी प्रेरणा देने वाली यात्राएं, देशभक्ति के मूल्य, निडर लीडरशिप और अटूट समर्पण सभी जन प्रतिनिधियों को रास्ता दिखाते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा भारत की किस्मत बनाने वाले राष्ट्रीय नायकों की विरासत को बचाने और मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दिल्ली विधानसभा इस खास मौके पर इन महान नेताओं को सम्मान देने में बहुत गर्व महसूस करती है। उनकी विरासत को याद करना देश, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता की भलाई के प्रति उनके अटूट कमिटमेंट की याद दिलाता है। उनकी प्रेरणा देने वाली यात्राएं आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहेंगी और उनके हमेशा रहने वाले आदर्शों और नजरिए से भारत की तरक्की का रास्ता रोशन करती रहेंगी।

--आईएएनएस