astronaut Shubhanshu Shukla Lucknow Welcome: गृह नगर लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अपने ही स्कूल के बच्चों से पाई परेड की सलामी (लीड-1)

लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत, छात्रों ने दी परेड सलामी
Aug 25, 2025, 08:10 AM
गृह नगर लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अपने ही स्कूल के बच्चों से पाई परेड की सलामी (लीड-1)

लखनऊ:  देश को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अपने गृह जनपद लखनऊ पहुंचे, तो माहौल गौरव और भावनाओं से भर उठा।

खास बात यह रही कि जिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमस) से उनकी शुरुआती शिक्षा की नींव रखी गई थी, उसी स्कूल के नन्हें-मुन्नों ने परेड कर सलामी देते हुए अपने पूर्व छात्र का ऐतिहासिक स्वागत किया। अंतरिक्ष से लौटे इस वीर सपूत का बच्चों द्वारा किया गया अभिनंदन न सिर्फ राजधानी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बन गया।

एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अपनी जन्मभूमि लखनऊ आगमन पर वायुसेना के जांबाज ग्रुप कैप्टन, अंतरिक्ष यात्री एवं देश की शान शुभांशु शुक्ला का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए आज अति विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। एक्सिओम मिशन 4 के मिशन पायलट के रूप में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर तिरंगा फहराने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आप आज की युवा पीढ़ी और देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव एक प्रेरणास्रोत हैं। दुनियाभर में निवासरत भारतीयों को गौरवान्वित करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद।

यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि शुभांशु शुक्ला ने जिस प्रकार से हमारे देश का मान-सम्मान बढ़ाया है। अंतरिक्ष में भारत की ताकत का प्रतीक है। शुभांशु के स्वागत में एयरपोर्ट से गोमती नगर तक विजय परेड निकाली गई, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी और जगह-जगह स्वागत गेट खड़े किए गए। सुधांशु के स्वागत में चौराहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर शहर को जश्न के रंग में रंग दिया। समारोह की शुरुआत एयरपोर्ट से हुई, जहां सीएमएस प्रबंधक प्रो. गीता गांधी किंगडन के नेतृत्व में छात्रों ने बैंड प्रस्तुति दी और अपने गौरवशाली पूर्व छात्र का माल्यार्पण किया।

इसके बाद खुले वाहन पर निकलने वाली शोभायात्रा शहर की सड़कों से गुजरी, उनके पीछे हजारों की उल्लसित भीड़ 'जय हिंद और जय जगत' के नारे लगाती चल रही थी। जी-20 चौराहे पर तो स्वागत समारोह का दृश्य बेहद रोमांचक हो गया, जब हजारों लोगों की तालियों के बीच शुमांशु विनम्रता से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे।

जहां एक ओर, शुभांशु के रूप में मंच पर राष्ट्र का गौरव झलक रहा था, तो वहीं दूसरी ओर विशिष्ट अतिथियों के साथ ही छात्र और शुभांशु का परिवार उनके माता-पिता, बहनें, पत्नी, पुत्र और अन्य परिजन इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने को तत्पर दिखे। राजकीय समारोह जैसी झलकियों के बीच, हजारों की संख्या में सीएमस के छात्र, लखनऊ के प्रबुद्ध नागरिक और अन्य विशिष्ट अतिथि लखनऊ एयरपोर्ट से स्कूल तक अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की स्वागत यात्रा में शामिल हुए। वे अपने ऐतिहासिक 18 दिवसीय मिशन से लौटे हैं।

लहराते झंडों का सागर, पुष्पवर्षा और गगनभेदी नारों से 39 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री का अभूतपूर्व स्वागत देखने लायक था। शुमांशु का यह अंतरिक्ष मिशन एक ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि है जिसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नया आयाम प्रदान किया है। प्रबन्धक प्रो. गीता गांधी किंगडन ने कहा, 'शुभांशु की उपलब्धि केवल स्कूल की नहीं, बल्कि हर भारतीय की है। उन्होंने सचमुच विद्यालय के आदर्श वाक्य 'जय जगत' की भावना को साकार किया है। हमें उन पर असीम गर्व है और हम उनके गगनयान मिशन समेत समस्त अंतरिक्ष कार्यक्रमों की अभूतपूर्व सफलता की कामना करते हैं।

संस्थापिका-निर्देशिका डा. भारती गांधी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि शुभांशु 'राष्ट्र का गौरव' है और उनकी उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

 

 

