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Vote Counting 2026 : बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के नतीजे आज, कुछ घंटों में सामने आएंगे रुझान

असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और पुडुचेरी में मतगणना शुरू, बहुमत के आंकड़े तय करेंगे सत्ता
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Dainik Hawk·
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May 04, 2026, 11:04 AM
बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के नतीजे आज, कुछ घंटों में सामने आएंगे रुझान

नई दिल्ली: चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे के शुरुआती रुझान अब से कुछ घंटे बाद सामने आएंगे। अब से महज कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में होगी।

असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए अप्रैल में मतदान संपन्न हुए थे। असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे। वहीं, तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ था।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी सीटों पर दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 में से 293 सीटों के नतीजे सोमवार को आएंगे, क्योंकि फाल्टा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया है। इस सीट पर 21 मई को मतदान होगा और 24 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे।

294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 148 है। इसी तरह, 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 64 है। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 71 है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है। वहीं, 30 सीटों वाली पुडुचेरी विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 16 है।

आंकड़ों के अनुसार, इस राज्यों में संपन्न मतदान में रिकॉर्ड वोटिंग प्रतिशत भी दर्ज किया गया। असम में संपन्न चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 85.38 रहा। इसी तरह, केरल में मतदान प्रतिशत 78, तमिलनाडु में मतदान प्रतिशत 85.1, पुडुचेरी में मतदान प्रतिशत 89.08 और पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत 92.47 रिकॉर्ड किया गया है।

मतगणना से पहले काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सभी काउंटिंग सेंटरों को हाई-सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है।

--आईएएनएस

 

 

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