शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत अपशिष्ट निपटान का कार्य पूरा हो चुका है: हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि प्रभावी शहरी अपशिष्ट प्रबंधन उनकी सरकार की उन उपलब्धियों में से एक है जिन पर कम चर्चा होती है। उन्होंने दावा किया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत अपशिष्ट निपटान का कार्य पूरा कर लिया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के आह्वान से प्रेरित होकर, हमने 65 प्रतिशत अपशिष्ट निपटान का कार्य पूरा कर लिया है और 100 प्रतिशत निपटान के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं।

मुख्यमंत्री ने असम के शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार के अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे और चल रही स्वच्छता पहलों का विवरण भी साझा किया।

मुख्यमंत्री सरमा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य ने शहरी केंद्रों में 54 पुराने अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की पहचान की है, जिनमें से 23 पहले से ही चालू हैं और सेवा में हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस पुराने अपशिष्ट निपटान पहल का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्रों में वर्षों से जमा हुए पुराने कचरे के ढेरों को वैज्ञानिक तरीके से साफ करना और जैव-खनन तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण तकनीकों के माध्यम से उन्हें पुन: प्रयोज्य या पर्यावरण के अनुकूल सामग्री में परिवर्तित करना है।

राज्य सरकार शहरों और कस्बों में नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों के तहत शहरी स्वच्छता, अपशिष्ट पृथक्करण और वैज्ञानिक निपटान प्रणालियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

असम सरकार ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि उचित अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सतत शहरी विकास और जन स्वास्थ्य के आवश्यक घटक हैं।

--आईएएनएस

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