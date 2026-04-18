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Assam Rifles Initiative : असम राइफल्स ने ग्रामीणों के साथ मनाया विश्व धरोहर दिवस, विरासत संरक्षण पर जोर

Manipur में असम राइफल्स की पहल, विश्व धरोहर दिवस पर सांस्कृतिक संरक्षण व कौशल विकास कार्यक्रम
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Dainik Hawk·
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Apr 18, 2026, 04:33 PM
मणिपुर: असम राइफल्स ने ग्रामीणों के साथ मनाया विश्व धरोहर दिवस, विरासत संरक्षण पर जोर

इंफाल: असम राइफल्स ने शनिवार को विश्व धरोहर दिवस मनाने के लिए सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम उठाते हुए चंदेल जिले के सेहलोन गांव के स्थानीय समुदाय के साथ हाथ मिलाया।

इस पहल को इस तरह से सोच-समझकर तैयार किया गया था ताकि क्षेत्र की समृद्ध विरासत के प्रति साझा संरक्षण की भावना विकसित की जा सके। यह विशेष रूप से मणिपुर के मौजूदा सामाजिक परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां स्थानीय पहचान और पारंपरिक रीति-रिवाजों का संरक्षण सामुदायिक एकता के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है।

दिन की शुरुआत एक सामूहिक स्वच्छता अभियान से हुई, जिसमें असम राइफल्स के जवानों ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर गांव के साझा स्थानों को फिर से संवारने का काम किया। इस तरह उन्होंने विरासत स्थलों को बनाए रखने और उनका सम्मान करने की अत्यंत आवश्यकता की एक ठोस मिसाल पेश की।

सामूहिक प्रयास की यह भावना आगे चलकर एक दृश्य जागरूकता अभियान में बदल गई, जिसके तहत पूरे गांव में जानकारी भरे पोस्टर लगाए गए ताकि संरक्षण के विषय पर चर्चा को बढ़ावा मिल सके। इसके बाद एक गहन चर्चा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्थानीय इतिहास की रक्षा करना किस प्रकार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है।

स्कूल के बच्चों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे माहौल उत्सवपूर्ण हो गया। उन्होंने लयबद्ध कहानियों के माध्यम से गांव की विरासत को जीवंत कर दिया। लगभग 58 ग्रामीणों ने इन उत्सवों में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया, और यह आयोजन केवल एक औपचारिकता न रहकर, सामुदायिक संबंधों को मज़बूत करने का एक सफल मंच बन गया। साझा इतिहास और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए इस कार्यक्रम ने राज्य के भीतर स्थायी शांति और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक एकता के चिरस्थायी महत्व को रेखांकित किया।

इसके अलावा, असम राइफल्स ने जमीनी स्तर पर आर्थिक आजादी की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए शनिवार को काकचिंग जिले के काकचिंग गैरीसन में एक हफ्ते तक चलने वाली बेकरी कौशल विकास वर्कशॉप पूरी की। 13 अप्रैल को शुरू हुआ यह गहन ट्रेनिंग प्रोग्राम, पिछले महीने 'ऑपरेशन सद्भावना' के तहत सेरू गांव में एक आधुनिक बेकरी की शुरुआत के बाद उठाया गया एक जरूरी कदम है। मणिपुर के मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरह की पहल तुरंत राहत देने से आगे बढ़कर समुदाय को लंबे समय तक मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। यह युवाओं और महिलाओं को आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ने का एक सकारात्मक रास्ता दिखाती है।

इस वर्कशॉप में सेरू और काकचिंग के पांच प्रतिभागियों को—जिनमें एक महिला और चार पुरुष शामिल थे—ब्रेड, पेस्ट्री और कुकीज बनाने की बारीक कला में व्यावहारिक विशेषज्ञता प्रदान की गई। खाना बनाने की बुनियादी तैयारी से आगे बढ़कर, इस पाठ्यक्रम को शौकिया बेकिंग और पेशेवर खुदरा प्रबंधन के बीच के अंतर को पाटने के लिए डिजाइन किया गया था।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लाभार्थी सेरू समुदाय को पहले से उपलब्ध कराए गए पेशेवर-स्तर के उपकरणों का पूरी तरह से उपयोग कर सकें। इन व्यक्तियों को व्यावहारिक और बाजार-उन्मुख कौशल से लैस करके, यह कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और छोटे पैमाने पर उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देता है।

मानव पूंजी में किया गया यह निवेश न केवल एक स्थायी आय का सृजन करता है, बल्कि जिले के भीतर एक स्थिरता लाने वाली शक्ति के रूप में भी कार्य करता है। यह ठोस और कौशल-आधारित सशक्तिकरण के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय आबादी के बीच के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करता है और उनकी स्थायी साझेदारी को और सुदृढ़ बनाता है।

--आईएएनएस

 

 

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