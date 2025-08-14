Assam Rifles Bike Rally: इंफाल: असम राइफल्स ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाली भव्य तिरंगा बाइक रैली

भारत समाचार

Aug 14, 2025, 06:47 AM
इंफाल: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस और 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के उपलक्ष्य में असम राइफल्स ने गुरुवार को इंफाल में एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली को इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स (दक्षिण) मेजर जनरल रावरूप सिंह ने इंफाल पूर्व के हीनगांगचिंग में मार्जिंग पोलो प्रतिमा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रैली में असम राइफल्स के वरिष्ठ अधिकारी, जवान और उत्साही स्थानीय लोग शामिल हुए। इस रैली में शामिल होने वाले सभी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत दिखे, और सभी के चेहरे पर देश के लिए कुछ कर गुजरने का भाव साफ नजर आ रहा था।

लगभग 30 किलोमीटर की यह रैली इंफाल पूर्व के प्रमुख स्थानों से होकर इंफाल पश्चिम के कीथेलमानबी गैरिसन में समाप्त हुई। रैली में शामिल सभी मोटरसाइकिलों पर तिरंगा झंडा लगा था, जो एकता, देशभक्ति और आजादी के अमृत महोत्सव की भावना को दर्शाता था। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना और क्षेत्र में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के बलिदान को सम्मान देना था।

मेजर जनरल रावरूप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में इस बाइक रैली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया, "यह रैली स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा है। मुझे गर्व है कि हमने इस रैली की अगुवाई की। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवा शामिल हुए, जो देशभक्ति की भावना से भरे थे। सभी मोटरसाइकिलों पर तिरंगा झंडा लगा था और प्रतिभागियों ने शांति व सौहार्द का संदेश दिया।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारी कोशिश है कि पूर्वोत्तर में शांति और स्थिरता बनी रहे। असम राइफल्स के जवान इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी शांति भंग न कर सके।"

उन्होंने कहा, “इस रैली ने न केवल स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को बढ़ाया, बल्कि स्थानीय समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच एकता को भी मजबूत किया। यह आयोजन क्षेत्र में शांति और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। हमें इस बात की खुशी है कि इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय युवा शामिल हुए।”

 

